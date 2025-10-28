安新建經攜手風水專家 助慢飛兒展翅高飛

▲安新建經攜手風水專家尹森（右）以風水知識推廣結合公益，會後由業務中區經理楊家怡（左）表頒發感謝狀。（圖／安新建經提供）

[NOWnews今日新聞] 安新建經近日於彰化舉辦《風生水起‧福運滿門》公益講座，邀請到風水名師尹森擔任主講，分享居家風水知識，吸引百位房仲業者與民眾熱情參與。安新建經更將講座盈餘全數捐贈給家扶基金會彰化發展學園，並且邀請基金會於現場設置捐款箱，鼓勵來賓一同用行動幫助需要療育的孩子，讓專業與愛心同行。

安新建經長期以「為房屋交易安全把關」為品牌核心，不僅在不動產交易服務上追求專業與信任，更致力回饋社會；其中公益講座系列由於能收獲新知更能幫助需要協助的對象，自辦理以來便廣獲好評。今年度安新建經再度規劃以「風水」為主題，邀來新生代風水名師尹森擔任講師，盈餘全數捐助予家扶基金會彰化發展學園，全場共吸引近兩百位房仲業者及民眾參與，約八成學員為第一線仲介人員。

擁有「開運軍師」稱號的尹森，擅長結合傳統風水與現代生活，以實用、貼近人心的風水知識與開運建議累積不少粉絲，吸引民眾慕名參與講座。現場課程中，尹森老師以「破解空間方位與自身運勢的關鍵密碼」為主軸，從方位、採光到格局動線，深入淺出地解析風水原理如何影響居家氛圍與個人運勢。他強調，風水並非迷信，而是結合空間心理與能量平衡的生活智慧，許多人好奇的「最強開運法」則是「行善」。許多仲介表示，這場講座不僅釐清了許多傳統風水迷思，習得現代風水與生活美學融合的新思維，也啟發他們如何運用風水觀點，協助客戶找到「安心之宅」。

講座最後，在尹森老師的號召下，彰化發展學園現場設置的捐款箱反應熱烈，學員們紛紛慷慨解囊，現場洋溢滿滿的溫暖與感動。安新建經也以實際行動響應，除將講座盈餘全數捐出外，更再加碼捐款，期盼拋磚引玉，讓更多人關注在地弱勢兒少的需求，讓愛的能量持續延續。

家扶基金會彰化發展學園長李國樑表示，因服務需求增加，學園還需籌建新校舍，故亟需社會支持興建經費，因此特別感謝安新與房仲夥伴不僅守護交易安全，也以行動守護孩子未來，響應者的每一份捐助都是孩子邁向希望的力量。

安新表示，房屋買賣的「交易安全」不只是資金風險的保障控管，更是一份社會責任與善念的延伸。透過公益講座，讓民眾學習居家風水知識，也將愛心化為實際幫助。未來將持續結合專業與公益，舉辦更多知識講座與社會關懷活動，讓「安心交易、善的循環」成為品牌永續的信念。

