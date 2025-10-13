安柏苑75單位懷疑滲水 承建商瑞安︰屬手工瑕疵 八成完成執修

香港首個採用組裝合成建築法(MiC)的觀塘居屋安柏苑有單位懷疑滲水。承建商瑞安表示，安柏苑共417個單位7月起交樓，超強颱風樺加沙過後，累計接獲75個單位的滲水報告，經調查發現，大部分個案屬手工瑕疵，其中47宗個案涉及外牆水喉套通填充時手工欠佳；另有21宗因鋁窗邊緣出現縫隙，導致強風大雨下，雨水從窗框滲入室內。

瑞安表示，確認有關手工問題可即時改善，與MiC組件設計、安裝及結構安全並無關聯。截至昨日，約八成單位已完成執修，大部分受影響單位需要修復受水漬造成的影響，公司已成立專責隊伍並加派人手，加快餘下約兩成單位的執修進度。瑞安強調，對事件深表關注，對引起的不便與困擾，向受影響人士致歉。

