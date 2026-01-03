安潔莉娜裘莉現身拉法邊界關卡 關切加薩人道援助

（法新社埃及拉法2日電） 法新社記者表示，好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天造訪加薩（Gaza）拉法邊界關卡（Rafah crossing）的埃及一側，並與紅新月會（Red Crescent）成員及運送人道援助物資的卡車司機交談。

在美國代表團的陪同下，裘莉受到前任及現任官員的迎接。她表示，她很「榮幸」能在關卡與援助志工會面。

一名紅新月會志工告訴這位奧斯卡獎得主：「有數千輛援助卡車正在邊界關卡等候。」

廣告 廣告

根據當地媒體報導，這位演員兼前聯合國難民署特使進行這次訪問，是為了探視被轉移至埃及的受傷巴勒斯坦人的狀況，並了解對這個滿目瘡痍地區的援助物資運送情況。

裘莉和埃及當局尚未對這次訪問發表官方評論。

作為好萊塢最具代表性的人物之一，裘莉在服務超過20年後，於2022年底辭去聯合國難民署特使的職務，表示她希望致力於更廣泛的人道主義議題。