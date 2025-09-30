楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
安理會將投票 決定海地外國維安部隊未來
（法新社紐約聯合國總部29日電） 聯合國安全理事會今天將進行投票，決定是否將聯合國支持的海地「多國維安任務支援團」升級為擁有軍隊的部隊。
「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）目前僅包含1000名主要來自肯亞的警察，協助海地警察應對遍地開花的幫派暴力。
但自2023年批准以來，這項任務的結果好壞參半。
海地過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）上週在聯合國的外交會議上表示：「每天，無辜的生命在子彈、火焰和恐懼中消逝。」
聖席爾表示，支持美國和巴拿馬提出、將MSS轉型為更具韌性部隊的決議草案；這一部隊的初始任期為一年。
與MSS僅由執法機構組成不同，新部隊的規模最多可達5500名制服成員，其中包括警察和軍隊部隊。肯亞總統魯托（William Ruto）上週表示：「只要有合適的工作人員、足夠的資源、適當的設備和必要的後勤支持，海地的安全就可以恢復。」
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）數月前提出，在聯合國內部設立一個支持辦公室，以提供新部隊所需的後勤和財務支持。
美國副國務卿藍道（Christopher Landau）上週表示：「這項任務將賦予部隊主動打擊幫派、恢復海地安全的權力，同時確保它擁有達成任務預期目標所需的適當工具。」
「然而，採納這項決議並非必然，儘管安理會大多數成員支持這一決議，仍可能有人試圖阻止或拖延我們對海地的應對。」
中國先前曾對在海地沒有政治過渡的情況下MSS的角色表示懷疑，但在投票時選擇棄權，俄羅斯也同樣如此。
根據外交消息來源，目前不清楚這兩個擁有否決權的國家今天投票將採取何種立場。
