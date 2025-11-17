iHerb破萬好評洗護產品64折起！
安理會17日表決美決議案 聚焦加薩部署國際維和部隊
（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國安全理事會預定今天表決美國所擬定、強化川普總統加薩和平計畫的決議案，焦點在國際維和部隊的部署。華盛頓警告，若未及時行動，可能爆發新一輪衝突。
安理會預定下午5時（台灣時間18日清晨6時）表決。
經多輪攸關重大的磋商，大幅修訂後的決議草案支持這項和平計畫。這項和平計畫讓以色列與哈瑪斯10月10日在飽受戰火摧殘的巴勒斯坦加薩地區實現脆弱停火。
加薩走廊歷經兩年戰事，多數地區已成廢墟，戰事起於2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列。
據法新社取得的最新決議草案，草案授權成立「國際穩定部隊」（ISF），將與以色列、埃及及新訓練的巴勒斯坦警方合作，協助維護邊界地區安全並使加薩走廊非軍事化。
國際穩定部隊也將負責「徹底解除非國家武裝團體的武裝」、保護平民及確保人道救援走廊安全。
此外，決議草案還將授權成立「和平理事會」，作為加薩的過渡性管理機構——川普理論上將擔任主席——任期直到2027年底。
不同於先前草案，最新版本提及未來可能成立巴勒斯坦國。
草案指出，一旦巴勒斯坦自治政府完成所要求的改革且加薩重建工程展開，「達成巴勒斯坦自決與建國的可行途徑條件或許終將具備」。
以色列已明確拒絕這項可能。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在內閣會議中表示：「我們反對在任何領土上建立巴勒斯坦國的立場沒有改變。」
●俄羅斯表示反對美國決議草案
擁有否決權的俄羅斯已提出競爭版本決議草案，認為美國方案對於支持巴勒斯坦建國不夠積極。
法新社取得莫斯科的草案，草案要求安理會表達對「兩國方案」願景的堅定承諾。
草案暫時並未授權設立和平理事會或派遣國際維和部隊，而是請聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就這些議題提出「選項」。
美國加大推動決議案獲支持的力道，並抨擊「企圖煽動理事會成員內部分歧的行動」。
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）於華盛頓郵報撰文指出：「任何拒絕支持這項決議案的行為，不是要讓哈瑪斯恐怖分子繼續統治，就是要重啟戰爭，讓區域和人民陷入無盡衝突。」
美方也公開取得部分阿拉伯及穆斯林居多數國家的支持，並發表有卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦與土耳其等國聯署支持決議草案的共同聲明。
幾位外交官向法新社表示，儘管俄羅斯批評，部分會員國持觀望態度，他們預期美方草案將會獲得通過。
「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowan）告訴法新社：「俄羅斯很清楚，雖然多數理事會成員會支持美國方案，但也有許多人對美方文本實質內容以及華府在紐約強行加速推動計畫的作法感到憂心。」
他也認為，莫斯科最終不太可能對獲阿拉伯國家支持的決議案動用否決權。
高文表示：「我認為中國與俄羅斯更可能選擇棄權，藉此表達對計畫的質疑，然後靜觀美國如何執行。」（編譯：陳政一）
