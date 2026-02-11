安祖蓮娜執番靚個樣現身新片首映 準備賣樓撤出美國

【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）雖然50歲，但出名保養得超好。不過「更鋒利的刀都會有生鏽的一日」，上月她親訪中東時就被影到「又殘又謝」似老了幾十年，不過安祖蓮娜前日出席新片《Couture》於法國巴黎舉行的首映禮時就「極速回春」成個唔同晒，回復顛峰狀態！

穿上銀色閃爍透視長裙亮相的她「真空上陣」騷身材。於片中她飾演的美國女導演與現實生活中一樣因患上乳癌而動切除雙乳手術保命。而安祖蓮娜最近接受法國傳媒訪問時再度提及自己切乳保命一事，她直言很愛自己的「疤痕」，並認為自己的選擇是正確。她表示：「我作出嘅呢個選擇令我可以盡量同我仔女長啲。我因此而愛我疤痕。而我亦好感激自己有機會同選擇，能夠積極主動地關注自己嘅健康。一直以來我都對人哋身上嘅疤痕同人生經歷更感興趣。我唔嚮往嗰種冇傷疤嘅完美生活。」

另方面，早前有傳安祖蓮娜因與影星前夫畢彼特（Brad Pitt）打離婚官司而耗盡金錢要急賣樓套現，而近日有指她已準備放售2,450萬美元（約2億港元）位於美國荷里活的豪宅。之前她已成功售出未紅前買入位於美國紐約的大廈寓所。

