安祖蓮娜現身西班牙電影節 粉絲冒雨捧場興奮吻手

【on.cc東網專訊】西班牙《第73屆聖塞瓦斯蒂安電影節》（SSFF）日前開幕，美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）昨日現身出席新片《Couture》首映禮，大批fans冒住大雨苦等幾小時望一睹女神的風采。

身穿吊帶黑色低胸裙示人的她行紅地氈時見到fans全身濕透而上前與他們握手自拍，其中一名男fans一見她即時興奮親吻她的手，令安祖蓮娜即時笑晒。而於記者會上，安祖蓮娜被記者問及作為一個美國人與藝人最令她恐懼是甚麼，她聽罷即時嘆一口氣並稍作一會才回答。她表示是一條「非常困難的問題」，並說道：「我愛我的國家，但在這段時間，我不認得我的國家．．．」之後當她被在場觀眾多謝為巴勒斯坦與其人民發聲時，她即時強忍淚水，場面感動！

