安禧街房協地盤搭棚工高處墮斃 涉事地盤曾塌天秤釀3死慘劇

觀塘安達臣道一個地盤發生致命工業意外，一名47歲男搭棚工人昨午3時從9樓外牆棚架墮下，當場證實死亡。勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。

現場是安禧街21號、「安達臣道石礦場R2-2號」房協地盤。房協表示，據承建商初步報告，工人當時有佩戴安全帶及相關保護裝備，地盤現正進行上蓋工程，預計2026/27年峻工。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，死者為搭棚師傅，事發時正在搭棚。他為家中經濟支柱，須供養長居內地的父母，另有一名已婚兄長。工會正嘗試接觸死者家屬提供協助。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦到場了解，指現場有安全帶及獨立救生繩，但未清楚是否扣在穩固位置。她認為，周日或假期地盤管理、監管人員等均較少，一些高危工作應避免在假日工作。

涉事地盤於2022年9月發生塌天秤意外釀成3死6傷，總承建商原為精進建築，因捲入多宗工業意外，今年遭發展局拒絕續牌，地盤其後由協興工程接手。

