安藤忠雄首個中亞地區傑作 | 烏茲別克國家博物館2028年落成

日本知名建築師安藤忠雄所設計的建築作品，既成為不同國家的地標，也是吸引遊客特意朝聖的打卡名勝。未來將有更多這位建築大師的傑作相繼落成，其中包括他首個中亞地區項目、近日動工及預計2028年3月開幕的烏茲別克國家博物館（National Museum of Uzbekistan）：當清水模、簡約幾何圖形遇上絲路古城，會碰撞出怎樣的火花？

活化首都塔什干

烏茲別克國家博物館的概念鳥瞰圖。PHOTO / Courtesy of The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

在現任總統Shavkat Mirziyoyev的推動下，當地政府近年有意將昔日屬於絲綢之路重要樞紐的烏茲別克首都塔什干，重塑成文化藝術新地標，不但致力修復和活化文化遺產，同時與烏茲別克藝術文化發展基金會（The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation）興建全新的烏茲別克國家博物館（National Museum of Uzbekistan），以解決當地同類場館展示空間不足的情況。

安藤忠雄的簡約幾何美學

建築物的內部加入大量幾何圖形和透明玻璃元素。PHOTO / Courtesy of The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

博物館的造價越兩億美元，總面積佔地40,038平方米，並邀請安藤忠雄負責建築設計。主建築與安藤忠雄其他作品同樣採用清水混礙土建造，並以三角形、圓形和方形三個基本幾何形狀組成，同時在室內加入大量橢圓形線條元素與玻璃窗迴廊引入自然光線；三大幾何建築的屋頂成為公共露台，配以四周的水景和園林，讓博物館仿如融入大自然裡。

安藤忠雄筆下的設計草圖。PHOTO / Courtesy of The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

安藤忠雄筆下的設計草圖。PHOTO / Courtesy of The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

以多元化計劃培育藝文新一代

除了展覽空間，博物館亦設有公共圖書館、館藏修復中心、會議廳和放映室等設施。PHOTO / Atelier Brückner

博物館分成地面三層、兩層地下室和附屬建築，包括面積達8,500平方米的展覽空間和6,000平方米的典藏存庫，以及公共圖書館、館藏修復中心、會議廳和放映室等設施。十萬多件收藏展品來自烏茲別克當地、歐洲、中國、日本和印度等不同國家，未來將由德國建築與展覽設計工作室Atelier Brückner負責策劃不同主題的展覽活動，並會聯同法國羅浮宮、美國大都會博物館或英國大英博物館等合作，引入和展出更多展品。此外，博物館還將推行刊物出版、教育推廣，以及藝術家駐館等計劃，希望培育新一代的藝術家與文化愛好者。