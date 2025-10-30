香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 安達人壽香港（「Chubb安達人壽」）欣然宣布，其「Every Wish Lasts」推廣活動於香港保險業聯會主辦的「香港保險業大獎2025」中，勇奪「傑出整合營銷策略大獎」殊榮。





安達人壽香港「Every Wish Lasts」推廣活動於「香港保險業大獎2025」勇奪「傑出整合營銷策略大獎」殊榮



「Every Wish Lasts」推廣活動致力了解及滿足客戶的真實需求，並以同理心為創新理念。Chubb安達人壽的調查發現，儘管97%受訪者表示不避諱談論死亡，卻有高達71%從未向摯愛表達最後心願。以此為契機，安達人壽香港透過舉辦「生命對話」(Conversation of Life) 沉浸式藝術體驗、街頭藝術裝置和電影放映會等活動，推動社會展開圍繞完整人生規劃的深層對話，反思個人傳承的深遠影響。



安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士表示：「這殊榮嘉許了我們以客戶為中心的創新理念。『Every Wish Lasts』推廣活動成功地將傳統禁忌話題，轉化為一個開啟真摯對話和周詳規劃的機會。安達人壽香港賦予客戶能分享他們的願望，而這個殊榮肯定了我們強大的影響力，將愛轉化為長久的傳承。」



香港保險業大獎旨在表彰香港保險業界的卓越成就和創新。安達人壽香港繼去年後再次獲取殊榮，展現了對追求卓越的承諾。





重要聲明：本新聞稿僅供香港地區發佈，不構成於向香港以外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。

Hashtag: #ChubbLifeHK #安達人壽香港



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於安達

安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：

https://www.chubb.com/

。



新聞稿由客戶提供

