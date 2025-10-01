安達保險: 惡劣天氣引發旅遊保險保單購買激增

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月2日 - 2025年，香港已經發出了51次暴雨警告，包括四次最高級別的黑色暴雨信號，顯示出本地面對極端天氣的脆弱性日益增加。這些惡劣天氣事件不僅影響了日常生活，也對許多市民的旅遊計劃造成了重大干擾。作為領先的旅遊保險提供商，安達保險香港（「安達保險」）觀察到客戶行為出現顯著變化，在惡劣天氣情況出現的前後日子，旅遊保險的購買量激增。有見及此，安達保險推出了全新旅遊保險優惠，投保指定金額可獲優惠券獎賞。顧客因此可以無憂旅遊之餘，亦賺取最新獎賞。



這一趨勢反映了旅客對極端天氣可能帶來風險的意識逐漸提高。然而，這也凸顯了在保障旅遊計劃方面需要更好的規劃和主動措施。



惡劣天氣喚起旅遊保險購買意識

