安達臣道房協地盤工人9樓墮地身亡 工會估計趕進度所以星期日開工

【Now新聞台】安達臣道房協地盤一名年約40歲的搭棚工人從9樓高處墮下身亡，勞工處派員到場調查。

地盤出入口設置圍欄，有警員及消防員到場。

現場是安達臣道石礦場R2-2地盤，事發於下午3時許，一名工人懷疑失足，從9樓外牆棚架跌落工作平台，頭部重創昏迷，救護員為他急救，最終傷重死亡。

該地盤原先由精進建築承建，2022年9月曾發生天秤倒塌事故，造成3人死亡、6人受傷，其後轉由協興工程接手。

工會指死者拆棚期間出事，其父母居於內地靠他供養。

香港建造業總工會理事長周思傑：「工友跟我說他有繫上安全帶，他正在九樓拆棚，應該是傳竹期間不知甚麼原因掉下來。正常星期天不開工，我估計可能工程比較緊，因為這個地盤之前停過，會否追趕進度？」

