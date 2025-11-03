低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
安達臣道棚工高處墮斃｜地盤停工調查 協興近年屢涉致命工傷 發展局：暫停工務工程建築類別投標資格｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】曾於 2022 年發生冧天秤的安達臣道首置項目地盤，昨日（2日）再發生致命工業意外。一名男工在樓宇外牆搭棚架時，從高處墮下，當場證實死亡。涉事地盤原本由精進建築承建，今年遭發展局拒絕續牌，精進不服上訴，獲法院批准暫緩除名，地盤其後由協興工程接手。發展局表示，今日（3日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。
發展局表示，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。
發展局指，勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。
勞工處昨（2日）表示，已向承建商發出暫時停工通知書，停止其在地盤內的樓宇外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至信納承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。
《Yahoo 新聞》已就致命工業意外向協興查詢，有待回覆。
工權會籲業界減少假日高危工作
工業傷亡權益會指，該名年約 40 多歲棚工懷疑從約 9 樓高棚架位置墮下，對工人喪生深感難過，並已派員了解，希望接觸家屬以提供協助。工權會並指，據知昨日有約 60 人開工，包括棚工和安全人員等。工權會要求勞工處徹查事故成因，並呼籲業界減少於假日進行高危工作，亦促請承建商、房協和僱主妥善跟進後事，協助家屬渡過難關。
勞工處昨晚指，正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。勞工處並對身故工友的家屬致以深切慰問。
房協：承建商初步報告 工人有佩戴安全帶
房協表示，地盤已即時暫停有關工程，指令承建商全面檢視地盤安全措施，並要求承建商就事件提交詳細報告。房協強調會全力配合政府相關部門調查，聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。房協並指，據承建商初步報告，該名工人有佩戴安全帶及相關保護裝備，地盤較早前已取得當局許可於假日進行非噪音工作。
協興近年涉多宗死亡事故 據報獲續期
今次涉事承建商「協興建築」於 2020 及 2022 年涉及 3 宗致命工傷，導致3名工人死亡。2024 年協興位於啟德兩個地盤先後出事，其中體育園地盤工人被夾於升降工作平台死亡，澐璟地盤竹棚架倒塌也致 2 死 3 傷。多次被罰款的協興，據報今年在承建商名冊獲續期，惟原有 4 名獲授權簽署人被除名，並新增另一名獲授權簽署人。
安達臣道地盤天秤倒塌３死
至於涉事的安達臣道地盤，過去已發生多宗嚴重事故。2022 年 9 月，精進建築承建的房協 R2-2 地盤，突然有一個重 65 噸天秤倒塌，造成 3 人死亡、6 人受傷。2023 年 10 月，同一地盤有一名 53 歲工人墮坑，導致右邊胸骨、盤骨和手部骨裂，需送院救治。
因應精進建築發生天秤倒塌等多宗致命工業意外，發展局局長甯漢豪今年 5 月 22 日宣布，精進建築 6 月 20 日起從一般建築承建商名冊上除名，房協 R2-2 地盤上蓋工程亦在受影響之列。同屬興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」，已於 2023 年 10 月被釘牌。
廉署調查亦揭發，安達臣道住宅發展項目的有貪污造假，10 名男子被捕。涉案分判商涉嫌行賄工程顧問公司及總承辦商的地盤監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，結果導致地盤興建的 6 座住宅大廈，全部出現鋼筋配置與圖則不符的情況。
