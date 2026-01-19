曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
安達魯西亞列車事故 目擊者：現場如恐怖電影
（法新社馬德里19日電） 西班牙南部安達魯西亞（Andalusia）地區發生兩列高速鐵路列車相撞事故，造成21人喪生70多人受傷。總理桑傑士（Pedro Sanchez）哀悼這是「痛徹心扉的一夜」。
西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在社群平台X發文指出，這起事故發生在昨天晚間，一列自馬拉加（Malaga）北上至馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，在阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，衝上對向軌道，撞上行駛於該軌道、由馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣出軌。
警方發言人告訴法新社，事故已造成21人罹難。安達魯西亞最高應變官員山斯（Antonio Sanz）則在記者會中表示，至少有73人受傷。他說：「死亡人數可能還會再增加。」並補充：「我們將面臨極其艱難的夜晚。」
第2列從馬德里南下維爾瓦的列車上，一名婉拒透露名字的女乘客向西班牙國家電視台表示，列車「劇烈搖晃後突然完全停下，一片漆黑」。
她形容自己在最後一節車廂中被甩來甩去，還看到行李掉到其他乘客身上。
「我身後的列車服務人員撞到頭，流了血。還有小孩哭喊。」她說：「幸好我在最後一節車廂，我感覺自己像是撿回一條命。」
搭乘最先出軌列車、幸運生還的梅里亞科（Lucas Meriako）告訴西班牙電視台第6台（La Sexta）說：「現場宛如恐怖電影。」
他說：「我們感覺到後方傳來劇烈撞擊，整列車都像要坍塌、碎裂一樣…許多人因為破碎玻璃受傷。」
總理桑傑士在X平台表示：「今天對我們國家來說，是因為阿達穆斯鐵路悲劇而痛徹心扉的一夜。」
他又說：「沒有任何言語能減輕這樣大的痛苦，但我想讓大家知道，整個國家在這艱難時刻都與你們同在。」
王室也在X發文表示，國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Letizia）「懷著深切關切持續關注消息」，並向罹難者家屬及親友表達「最深切的哀悼，也祝願傷者早日康復」。
其他人也在看
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蔡俊彥自爆同前隊友江旻憓冇嘢講 祝福對方 「各行各路、人各有志」
賽馬會喺星期日賽馬日舉行儀式，向早前全運會得獎運動員頒贈超過1100萬元獎金。早前當選成為立法會議員、巴黎奧運重劍女子金牌得主江旻憓都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Mandy Lieu突發現身香港街頭 曾盛傳獲3億分手費移英打理莊園
Mandy Lieu與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華育有三女一子，二人於2019年分手。日前，有傳媒接獲消息指，已移居英國嘅Mandy Lieu突然現身九龍灣街頭。留有長直髮嘅Mandy Lieu當日以全黑打扮出現，中長款西裝外套配襯絲襪及過膝長靴，展露無敵長腿，輕鬆打造性感與優雅嘅造型。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 5 小時前
69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退
香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《中年好聲音2》陳俞霏曬碩士畢業證書 網民質疑淘寶貨 刪帖惹更大爭議
2023年舉行的《中年好聲音2》第五名、女團MISSY成員陳俞霏（霏霏）日前在社交平台曬出「MBA工商管理碩士」畢業證書，興奮留言表示：「啊霏！！！你得咗啦！考咗個MBA充實自己，完成咗自己2025年嘅一個小小目標，學習新知識真係會令人好快樂，2026年繼續努力上進，生活處處都係舞台，精彩Everywhere。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟
BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「四仔主義」過時？年輕人「及時行樂」不婚不置業惹熱議
香港樓市回穩之際，「不婚不買」再成熱話。連登討論顯示年輕人置業取態趨保守，與內地資金持續入市並存，或促使發展商調整推盤部署。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向
Getty Images 加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」 這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。 根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
中國貿易順差衝破1.19兆美元的「危險訊號」！進口停滯、關稅失靈下的全球警訊
兩個月前，一名歐洲記者以《中國正讓貿易變得不可能》為題的評論，在西方社群平台掀起熱議。文中一句話被經濟學家與產業分析師反覆引用：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」如今，最新數據似乎為這個論斷提供了現實注腳。鉅亨網 ・ 19 小時前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 43 分鐘前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 6 小時前
非洲盃 ｜罷踢離場變捧盃 塞內加爾逆轉勝摩洛哥
非洲盃決賽塞內加爾鬥摩洛哥，塞內加爾因一個12碼，一度罷踢離場，但最終逆轉勝摩洛哥，在最近三屆賽事中第二度捧走非洲國家盃冠軍。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
政府收入改善 財政預算案文件卻「隱藏喜訊」 財爺為派糖留驚喜？
政府收入數據出現改善，但今年財政預算案諮詢文件多項關鍵財政圖表缺席。隨着印花稅及稅收回升，市場憧憬財爺或為預算案預留「派糖」驚喜。Yahoo財經 ・ 6 小時前
沙田企裝私樓「4球有找」 90後新晉炒家沽一房 3個月速賺24%(有圖)｜二手樓成交
近日市場氣氛向好，價量齊升，部分投資者成功短炒獲利。中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業經理陳敬天表示，沙田花園城最新近錄1期雅芳苑(2座)中層B室成交，單位實用面積約286方呎，一房間隔。am730 ・ 4 小時前
英超話題 ｜蓄意手球？ 阿仙奴被剝奪「明顯12碼」？
阿仙奴作客諾定咸森林踢成 0比0，令不少兵工廠球迷感到錯失良機，阿迪達不滿的是下半場森林後衛艾拿一次疑似手球，球證卻未有判罰十二碼。到底是否錯判呢？Yahoo 體育 ・ 22 小時前