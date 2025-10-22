不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
一開口就吵架？養成「安靜親密」的自在關係：不說話、放空，為生活留白，讓感情更長久
有一種親密，就是靜靜地陪伴左右，不說話也不會感到不安，享受最舒適的 “Quiet Intimacy”。身於都市，每天也在不停地談話，但很多時間也只是「發出聲音」，並非真正的溝通。歐美興起 “Quiet Intimacy” 安靜親密概念，在喧囂的世代停下來，為生活留白，更能好好地真正溝通。
不用說話 靜下來享受對方的陪伴吧
安靜親密概念，即使不論是情侶、朋友亦不需強行說話，不需刻意地互動，而在同一個空間裡感到對方的存在，減少「為講而講」的無謂爭吵。
例如早上起床，不用忙著與對話「找話說」，安靜地享受一杯咖啡，吃一個愉快的早餐，聽一隻喜愛的唱片。細心地留意對方的需要，溫暖地為對方添咖啡，讓大家享受出外工作前的安靜時光，更能培養大家的感情和默契，感受到真正的關愛。
旅行期間最易發生爭吵，原因在於大家亦想「最大程度」完成想去的行程，疲勞加上無效溝通，就會引起期望落差而不斷吵架。不妨到 cafe 靜下來，休息 1 小時，雙方整理好思緒後再有效溝通，才是真正的度假旅行。
不要滑手機 與對方好好的享受時光
現今大多的不安，源自「滑手機」這個動作，讓對方心想到底跟誰對話還比我有趣？
不說話，不代表各自滑手機，一同播放喜愛的 NETFLIX 節目，或聽一張心愛的黑膠唱片，享受對方陪伴的時光，就是真正的 Quite Intimacy 。
好些時間，不停說話、爭吵就是確認對方是否全心全意在跟自己交往，只要建立信任及安全感，就不用再不斷試探、用疲勞轟炸來將對方強逼安放於身邊。
和情人緊緊擁抱來代替講話 好嗎？
每天生活營營役役，Quiet Intimacy 到底應該怎樣做？就在生活小細節中入手，不但情侶、朋友也可應用！
．靜下來享受緊緊擁抱的時光。
．為對方準備一杯喜愛的飲品。
．為對方準備美味餐點或甜點。
．輕輕地牽手感受對方的存在。
．聆聽對方的煩惱，不要多加意見。
．一起欣賞音樂、電影、劇集或書本。
．讓對方發展自己的喜好，一同分享喜悅。
