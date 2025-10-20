宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？

大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。

這場看似輕鬆的療癒行程，背後卻有著爭議陰影。9月間，網路上出現匿名帳號指稱宋伊人與「于朦朧墜亡案」有關，內容包括「拉人陪酒」「在場密謀」及「潛逃國外」等說法，相關話題閱讀量突破億次。9月23日，宋伊人發文澄清，強調案發時早已搬離該社區9個月，並表示「我是中國公民，從未潛逃」，同時指出部分網傳照片為偽造。她隨後委託律師進行證據保全，向微博、抖音等平台帳號提起民事訴訟並報案追責，但部分網友仍以隱喻或諷刺方式留言。

宋伊人在捲入爭議之前，事業原本正處於上升期，憑《演員請就位》中反派角色擺脫過往甜美形象，還獲得導演陳凱歌稱讚，卻因輿論而蒙上陰影。這趟出行也引發兩極反應：部分網友留言力挺「好好生活，不要被外界影響」、「帶著我們一起去看海」、「宋伊人加油，好好休息」，但也有不少留言語帶諷刺，如「所有劇都撲街」、「月色朦朧呼喚你」、「出門是為了散心嗎？散心虛」等，藉此宣洩不滿。

