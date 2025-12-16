宋宛穎低胸歎下午茶 享受放「胸」時間

【on.cc東網專訊】前港姐宋宛穎（Sabrina）除了是2021年香港小姐冠軍，本身是「學霸」畢業於加拿大多倫多大學的她，近年更重返校園攻讀港大醫科碩士並於去年畢業，近年在工作和學業上不斷向前衝的她明白到在適當時候放慢腳步，好好感受生活對人生的重要性。

宋宛穎指放慢腳步並不是停下，而是在急促的生活節奏中找回屬於自己的呼吸，她在社交網分享說：「2025的最後一個月，有在好好地、慢慢地享受人生，坐下來點一杯咖啡，允許自己甚麼都不做，這種放空的感覺好治愈、好滋養。我發現慢下來並不是停濟，而是在快節奏裏找回自己的呼吸。原來當我們把腳步放慢一點便會發現，陽光更溫暖、咖啡更香濃、音樂更動聽、記憶更深刻，用心去感受生活，去感受愛，人生原來是可以慢半拍、再慢半拍的。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】