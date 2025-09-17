宋慧喬拍封面晒香肩 秀智自爆愛上芭蕾舞

【on.cc東網專訊】韓國「國民初戀」秀智最近為代言的時裝品牌拍攝雜誌封面，她穿上連身長裙，散發優雅氣質。她在受訪時透露最近愛上跳芭蕾舞：「剛學了4個月左右，現在還是入門階段，主要做拉筋動作，芭蕾舞的動作很優雅，也可以學習正確的姿勢，對演戲和健康都有很大幫助。」

她與男星金宇彬合作的新劇《許願吧，精靈》將於下月3日上架，劇集內容圍繞掌握着彼此生死權的感情過剩精靈與感情缺陷的另一方，為了幸運還是懲罰的3個願望而展開的故事，問她平時的願望有否很容易實現？秀智笑指：「老實說都很少能夠實現，可能是因為我並沒有很多願望，在拍這部作品的時候我有想過『假如我要許願，應該要許甚麼願望呢？』，可能要等到燈神真正出現在我的生命裏，才會發現我真正的願望到底是甚麼。」

此外，有份客串《許》劇的女星宋慧喬亦於最近登上雜誌封面，她以多個不同的短髮造型示人，穿上Tube dress和背心大騷香肩，散發成熟女人味。

