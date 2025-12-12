44歲宋慧喬「少年感生日裝」爆紅！Prada鞋搭小眾韓牌，同款價格百位數可入手

宋慧喬迎來44歲生日，在IG分享的慶生穿搭瞬間引爆話題。沒有華麗的派對與裝扮，這套充滿「少年感」的休閒造型，靠小眾韓牌混搭頂奢鞋履，既清爽又耐看，更讓百元價位的同款成為搶購焦點所在！

這套造型的核心單品來自小眾韓國設計師品牌RECTO旗下的新品牌LLEGE！LLEGE擅長不分年齡性別的型格街頭感設計，風格簡約又帶有活力。

Photo from Instagram@kyo1122

其中這頂人氣單品CLASSIC LLEGE BALL CAP，定價僅$60美元（約$470港元），經典棒球帽款型不挑頭型，百搭各種休閒場景，是打造少年感的關鍵單品！

LLEGE CLASSIC LLEGE BALL CAP

宋慧喬身上搭配的這件藍黃格仔CHECK FLANNEL BOARDER SHIRT，定價$217美元（約$1,690港元） ，法蘭絨材質質感溫潤，格紋圖案經典耐看。版型寬鬆舒適，穿起來沒有束縛感，隨性敞開或扣起穿搭配鬆身牛仔褲都合適，打造休閒型格氛圍。

CHECK FLANNEL BOARDER SHIRT

宋慧喬以奢牌鞋履混搭親民韓牌，讓造型有質感又有個性。她腳上的Prada Double Chocolate Leather And Re-nylon Work Boots，定價$13,000港元。這款靴子結合皮革與Re-Nylon材質，兼具功能性與精緻感，厚實橡膠底不僅提供穩固支撐，上腳也舒適貼合。

Photo from Instagram@kyo1122

舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感

