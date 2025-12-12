專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
44歲宋慧喬「少年感生日裝」爆紅！Prada鞋搭小眾韓牌，同款價格百位數可入手
宋慧喬迎來44歲生日，在IG分享的慶生穿搭瞬間引爆話題。沒有華麗的派對與裝扮，這套充滿「少年感」的休閒造型，靠小眾韓牌混搭頂奢鞋履，既清爽又耐看，更讓百元價位的同款成為搶購焦點所在！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
這套造型的核心單品來自小眾韓國設計師品牌RECTO旗下的新品牌LLEGE！LLEGE擅長不分年齡性別的型格街頭感設計，風格簡約又帶有活力。
其中這頂人氣單品CLASSIC LLEGE BALL CAP，定價僅$60美元（約$470港元），經典棒球帽款型不挑頭型，百搭各種休閒場景，是打造少年感的關鍵單品！
宋慧喬身上搭配的這件藍黃格仔CHECK FLANNEL BOARDER SHIRT，定價$217美元（約$1,690港元） ，法蘭絨材質質感溫潤，格紋圖案經典耐看。版型寬鬆舒適，穿起來沒有束縛感，隨性敞開或扣起穿搭配鬆身牛仔褲都合適，打造休閒型格氛圍。
宋慧喬以奢牌鞋履混搭親民韓牌，讓造型有質感又有個性。她腳上的Prada Double Chocolate Leather And Re-nylon Work Boots，定價$13,000港元。這款靴子結合皮革與Re-Nylon材質，兼具功能性與精緻感，厚實橡膠底不僅提供穩固支撐，上腳也舒適貼合。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星穿搭：
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
其他人也在看
秋冬大衣穿搭4重點：惠利「這個長度」最修身，瞬間擺脫五五身！
秋冬最能展現氣質的單品，一定少不了一件大衣，但許多人明明穿得很用心，最後卻被「五五身」、「顯臃腫」這類評語追著跑。惠麗近期以Max Mara、Joy Grysn等大衣穿搭亮相，堪稱修身範本，乾淨線條、精准長度，再透過同色系延伸與靴子選擇來優化比例，整體看起來輕盈、優雅又非常時髦！以下整理4個秋冬大衣必學重點，只要掌握這些原則，就算身高不是 170，也能穿出惠利般的長腿氣場。bella儂儂 ・ 1 天前
The North Face × SKIMS再度聯手！金卡戴珊把雪地穿搭變成時尚伸展台，冬季限量聯名準備瘋搶
（備註：主視覺中的石髓藍配色不在亞洲區銷售）這次限量系列比上一季更豪華、版型更多、機能更強，甚至還首度推出童裝（小孩也要時髦，是不是太逼人！？）。設計完美結合The North Face在滑雪服飾的硬派技術力，與 SKIMS 最擅長的修身線條，絕對是最時髦的機能服沒有之一。四...styletc ・ 1 天前
KEEN 全新 JASPER SS2026 系列 一雙陪你上山下城的日常戰鞋
每到換季，總會想添一雙「行得又襯得」的新鞋，既可以週末去郊外走走，又能平日配牛仔褲、工裝褲遊走市區。KEEN 熱賣鞋款 JASPER 全新 2026 初春系列正式登場，靈感來自攀岩鞋，將戶外機能、城市時尚和環保理念放進同一雙鞋裡，無論是山系男生、城市上班族，還是喜歡一家大小出動的爸媽，都可以在這個系列找到自己的日常戰鞋。 Urban Outdoor 山系潮的日常版本 近年由日本帶起的 Urban Outdoor 風潮席捲亞洲，機能服飾不再只屬行山背包客，而是變成日常穿搭的一部分。JASPER 以戶外攀石鞋為靈感，保留鞋頭橡膠包裹、鞋底抓地等實用元素，同時修飾鞋型線條，令整體更適合日常配搭。 穿上 JASPER，可以一雙鞋走遍整天行程：早上市區 café 打卡、下午去郊外步道散步、晚上再約朋友晚餐，都不覺突兀，走路時間再長，仍然輕盈舒適。 配色低調百搭又帶點玩味 新一季 JASPER 推出多款配色，不論是經典或全新色系，都容易融入衣櫃：可以配風褸、羽絨、牛仔褲或工裝長褲，要走日本山系、韓系休閒或簡約通勤風都毫不違和，穿久了也不易覺得「過季」。 JASPER...men’s Reads ・ 1 天前
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 3 小時前
日本最具爭議的生命課 網批：太殘忍了！
在日本，很多學校都會開設「生命課程」，用意是希望孩子們能夠從小就理解生命的可貴。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
拋棄歐洲？牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚
具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合特朗普一貫的「美國優先」邏輯。鉅亨網 ・ 6 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會
無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！
南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。姊妹淘 ・ 5 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃
英國《金融時報》引述消息報道，滙控(0005.HK)為節省成本，停止提供培育下一代管理層的「國際經理」計劃，曾參與該計劃的滙控前高層包括歐智華(Stuart Gulliver)及范寧(John Flint)。 消息指，現任行政總裁艾橋智去年上任後，確定該培訓計劃停止招募新血，目前計劃下的僱員估計不足100人。AASTOCKS ・ 2 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 1 天前
將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業
位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店即將改名！酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，而酒店內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，有不少街坊和食客都表示不捨！Yahoo Food ・ 2 小時前