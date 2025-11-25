宋慧喬同款FENDI手袋是這3款！經典焦糖啡Peekaboo、深藍色高貴大方超熱門

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
想為冬日穿搭尋找高級感靈感？宋慧喬最近在 IG 分享的幾組冬日造型，直接為我們示範了完美答案！每套造型都以 Fendi Peekaboo 包作為重點配飾，既充滿季節氛圍，又兼具實用與時尚，其中豹紋款式更是讓人一眼就心動！
宋慧喬造型參考1. 復古湖水綠色主調×動物紋點綴
宋慧喬身穿湖水綠長大衣，內搭淺藍色襯衫，配上俏麗短髮，整體色調清新柔和。她手上的豹紋 Peekaboo ISeeU 手提包（$35,500）採用 cavallino 小牛皮，棕色動物紋印花為造型增添層次，在優雅中流露野性魅力。
宋慧喬造型參考2. 橙綠活力撞色×質感工藝
造型以大膽的亮綠色襯衫與橙色V領針織的撞色組合搭配酒紅色長褲，展現滿滿活力。宋慧喬手持的 Cappuccino 色 Peekaboo Mini（$39,000）包身皮革及蛇皮手柄均帶著獨特紋理，且容量足夠收納手機、太陽眼鏡等隨身物品，質感滿滿又百搭實用。
宋慧喬造型參考3. 高雅酒紅混搭×低調深藍奢華
酒棕紅色波點防風衣與印花長裙的組合，搭配長直髮齊瀏海，散發濃濃復古氛圍。深藍色 Peekaboo Mini （$37,000）選用光滑小牛皮製作，內襯是別緻的藍色丹寧 FF 提花布料。這款包具備雙隔層與按扣內袋設計，同樣有手提、肩背等多種背法可以隨心轉換，為整體造型增添細膩質感。
