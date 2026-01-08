百變宋慧喬正式晉升嬌蘭全球品牌大使！從保養彩妝到香水全系列，抱起帝王蜂印瓶致敬經典

(圖/品牌提供)

只有宋慧喬能超越宋慧喬！這次它正式成為法國香氛世家嬌蘭的全球品牌大使，合作範疇從保養、彩妝全面延伸至香水全系列，並以品牌最具象徵性的帝王蜂印瓶作為此次合作的精神核心，拍攝一系列絕美的形象照，讓喬妹的粉絲們大嘆：『真的有夠美！』。​

宋慧喬升格全球品牌大使，合作版圖全面擴張

隨著宋慧喬正式成為嬌蘭全球品牌大使，她不再只是單一品類的代言人，而是全面詮釋品牌精神的重要角色。宋慧喬以細膩、精準且層次豐富的演技聞名，這份對情感與細節的掌握，與嬌蘭近200年來對工藝、藝術與情感表現的堅持高度契合。

廣告 廣告

​宋慧喬拍攝雜誌也使用全套嬌蘭彩妝上鏡！(圖/宋慧喬ig)

形象大片焦點：抱起放大版帝王蜂印瓶的象徵意義

在最新曝光的形象照片中，宋慧喬以極簡而優雅的造型入鏡，雙手環抱著比例被刻意放大的帝王蜂印瓶，香水瓶不再只是襯托人物的道具，而是與她並肩成為畫面主體。這個畫面所象徵的，是一種「女性與經典平等對話」的姿態——她不是被品牌歷史包覆，而是能夠承載、詮釋，甚至讓經典再次被看見的人。

巨大蜂印瓶代表的是嬌蘭近200年的工藝重量與歷史深度，而宋慧喬溫柔卻堅定的神情，則為這份厚實傳承注入當代女性的從容與力量。當她將帝王香水擁入懷中，畫面彷彿在宣告：經典不再只是過去的象徵，而是能被現代女性溫柔接住、持續延伸的未來。​

​(圖/宋慧喬ig、品牌提供)

此次合作中，品牌特別為宋慧喬訂製她專屬帝王蜂印瓶，並珍藏她摯愛的藝術沙龍香氛—幽夜白芷淡香精L’Art & La Matière Angélique Noire。宋慧喬喜愛的香氣是以深沉、細膩且富有層次感著稱，同時也是嬌蘭最受歡迎的經典香氛之一，呼應她內斂卻極具感染力的個人特質。

每一只帝王蜂印瓶皆可進行雕刻與個人化訂製，從細節到裝飾，猶如高級訂製服般的存在。這次為宋慧喬打造的專屬蜂印瓶，是一件結合時間、耐心與匠心的藝術作品，也象徵她與品牌在精神層面上的深度共鳴。​

宋慧喬的專屬帝王蜂印瓶珍藏她摯愛的藝術沙龍香氛—幽夜白芷淡香精L’Art & La Matière Angélique Noire(圖/品牌提供)

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2026 百元價底妝王者揭曉！從韓系水光、日系無瑕到大師級抹刀粉底打造好命感精緻妝容

2026美妝控必收這套「顯嫩公式」！Melvita 提拉噴霧＋心機妝前乳＋YSL嫩唇凍打造完美光澤感