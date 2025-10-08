43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈

《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！

宋慧喬驚喜客串《許願吧，精靈》演金宇彬前女友！(NETFLIX)

金宇彬扮演宋慧喬在《黑暗榮耀》的角色十分惹笑。(NETFLIX)

由金宇彬飾演的神燈精靈伊布利斯，隨著劇情推進扮演宋慧喬在《黑暗榮耀》的角色十分惹笑，但萬萬想不到宋慧喬真的來了，更是飾演金宇彬的前女友「金妮雅」！

*以下文章含少量劇透*

宋慧喬飾演的神燈精靈「金妮雅」於第 8 集驚喜現身！( jisun park/ Netflix 2025)

宋慧喬飾演的神燈精靈「金妮雅」於第 8 集出現，由藍色蝴蝶幻化成絕美的精靈模樣。秀智所飾演的「嘉盈」連忙驚呼她是「宋慧喬」後，「金妮雅」更幽默地回應自己是「神燈精靈伊布利斯」的前度。

宋慧喬的藍蝴蝶精靈造型非常漂亮，帶中東風情的全包眼線藍眼妝，配上優雅性感的裸唇，穿上天藍色的精靈戲服。不老顏值配上絕美造型，讓網民們亦高呼：「這種死亡眼線也可以駕馭，果然是女神」，一起來看看讓大家十分好奇的宋慧喬日常保養法吧！

宋慧喬保養法1）認真洗臉 徹底淨膚

宋慧喬曾分享演藝工作經常化濃妝，比起昂貴的保養品，她更著重清潔步驟。每天早晚必定要徹底潔面，卸妝後二次潔面亦絕不能懶，更要配合按摩去水腫，每周敷一至兩次清潔面膜。想養出喬妹般的凍齡肌膚，不要再忽略洗面步驟了！

宋慧喬保養法2）飲食少鹽 避免水腫

韓國飲食偏向重味重鹽，而喬妹十分注重營養均衡，不會進食過多鹽分的食品，避免水腫一發不可收拾。飲食管理是身材及皮膚管理的重要一環，只靠運動未必能完全瘦下來，著重少鹽更能避免水腫。

宋慧喬保養法3）每天運動 絕不懶散

宋慧喬即使工作繁忙，依然堅持每天抽至少15分鐘運動，主要進行瑜伽或有氧運動。喬妹舟別喜愛跑步，流汗後皮膚更好亦更健康。除了能維持好身材，更可保持體能於年輕狀態。

