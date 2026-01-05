冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰
宋慧喬近期風格多變，不管是短髮、中長髮、長髮都展現各種女性魅力，近日她在個人Instagram分享為《BAZAAR KOREA》拍攝的時尚造型，一頭中性俏麗的「小男孩風格短髮」驚艷全球粉絲。這種結合了率性與細緻美感的視覺衝擊，不僅再次證明了她「時尚女王」的地位，更透過近乎完美的底妝質感，詮釋了何謂跨越年齡的現代摩登感。
宋慧喬最新造型是叛逆與優雅並存的「小男孩短髮」
宋慧喬此次造型最震撼之處在於那頭極致輕盈的小男孩風格短髮。這款髮型不僅更突顯了她精緻的五官比例，透過蓬鬆且具層次感的剪裁，將女性的嬌柔與少年的英氣完美揉合。擺脫了繁重長髮的束縛，短髮讓她的眼神顯得更加深邃、靈動，散發出一種高級的摩登氣息。
宋慧喬御用底妝與彩妝同款色號快筆記
要在中性造型中維持女性的精緻，關鍵在於底妝的「透明感」。宋慧喬在大片中呈現了一種幾乎看不見妝感的「原生肌膚」質感，這種無瑕且帶有微光的效果，來自於嬌蘭即將於2026年1月15日 重磅上市的全新「24K純金光透精華氣墊粉餅」，這款氣墊的高透光性就像為肌膚穿上一層細緻的金絲面紗，粉體與肌膚完美融合。延續 24K 純金光系列的高端科技，讓底妝不只是覆蓋，而是如同精華液般賦予肌膚彈性與原生光澤。
彩妝亮點則以波光蜜漾唇與微醺腮紅的點綴
為了平衡短髮的中性色彩，宋慧喬在彩妝細節上選擇了低調卻具備「高質感」的單品，水潤雙唇使用嬌蘭 KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇膏#129，不僅能深度滋養唇部，那一抹透出的蜜漾光澤，讓她在率性中依舊保有少女般的柔嫩感。頰部則輕掃上嬌蘭 提洛可亮彩腮紅盤#00，這種輕盈的裸色調能自然修飾輪廓，營造出宛如運動後自然散發的微醺氣色，為整體造型注入了健康與活力的光芒。
其他彩妝單品推薦：YSL 恆久完美透膚煙染腮紅#10漫光閃粉
2026年推出全新3色，輕刷臉頰綻放耀眼光澤，像是星光輕落在雙頰綻放自然又迷人的璀璨裸光，一眼便令人深深著迷。#皮革腮紅採用前所未見的「乳霜粉體轉換科技」，細緻粉質「觸膚即融膚」瞬間轉化為霜狀質地，使妝感輕透、零毛孔。#10漫光閃粉的透膚裸粉色中融入細緻星塵，打造如天生的粉嫩氣色，低調卻極致迷人。
其他彩妝單品推薦：PAUL&JOE 巴黎時尚糖果打亮餅
如同一顆顆為春日戀情精心準備的糖果，輕輕一抹，甜意就在雙頰悄然綻放。細緻柔滑的粉體如糖粉般輕盈服貼，色彩自然融入肌膚，讓原生膚色自然透亮。含不同大小的珠光粒子—大顆粒帶來明亮光澤感，小顆粒則呈現細緻閃耀光，隨著角度變化展現多層次光感，為臉部增添立體感。3款最能呼應亞洲膚色、同時兼具日常實用與妝感層次的光澤色調，從溫暖、純淨到冷調，完整涵蓋不同膚色與妝容風格需求。
其他彩妝單品推薦：M·A·C 輕親雲霧唇頰慕斯#959暖萌泰迪
輕盈無重力、能為唇頰打造朦朧暈染感的多用途慕斯。靈感源自時裝周後台，將伸展台的專業彩妝技法，轉化為日常也能駕馭的高級雲霧妝感，聚焦於當季備受矚目的「現代柔霧」與「模糊唇妝」風格，輕親雲霧系列汲取最新伸展台趨勢潮流，以柔化的色彩暈染，模糊唇妝界線並柔焦唇紋，打造宛如柔焦濾鏡的雲霧妝效。#959暖萌泰迪是低明度的粉棕奶茶色，甜中帶酷的文青氣息，彩妝師將#959當頰彩使用也很漂亮。
