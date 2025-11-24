張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
宋慧喬「法式小丸子頭」浪漫氛圍感滿瀉！微捲瀏海短髮髮型，變成法國戲女主《天使愛美麗》Amélie
宋慧喬近期不只青龍獎造型美得令人驚艷，日前發布的FENDI廣告照都很亮眼。除了因為穿起很亮色的橙綠拼服裝之外，她的「法式小丸子頭」髮型也很好看，就像《天使愛美麗》裡的主角Amélie，直接把法式浪漫氛圍感拉高！在物色新短髮髮型的朋友，也許可以來參考這次宋慧喬的髮型。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
宋慧喬剪了短髮後，每次出席活動的造型都很好看，多了一份「姐姐感」的溫柔成熟魅力，讓很多想剪短頭髮的女生又多了個參考模範。
之前她是長瀏海耳下短髮，偶然會中分加一點點微捲，這次FENDI廣告就來個短瀏海造型，耳旁兩邊頭髮相對厚重感，像是「法式小丸子頭」，會微捲頭髮，營造浪漫優雅氛圍。這種髮型也沒想像中難駕馭，臉小的朋友，剪了會有種娃娃感的精緻；臉寬的朋友，也可以用兩旁頭髮來修肉肉臉，令臉看起來會更少更精緻。不過，臉長的朋友就不太建議剪這種耳下短髮，會顯臉更長呢，要注意一下了！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
宋慧喬「Chaumet美神」降臨！蕾絲吊帶頂級奢華性感造型，靚到令人移不開視線
宋慧喬、孫藝真、Karina...她們都是「短髮天才」！韓星短髮髮型參考，「氛圍感髮型」直接交給髮型師剪
其他人也在看
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店12.5進駐尖沙咀！3層高大賣逾8,000款人氣美妝
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店即將進軍香港！12月5日開幕的@cosme Hong Kong，選址在尖沙咀亞士厘道7號，樓高3層、佔地超過14,000平方呎，將成為東亞地區最大美妝品專門店之一！場內有超過450個品牌，逾8,000款精選美妝，各位美妝迷鎖定入貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Yahoo請你睇優先場】易烊千璽、舒淇主演！《狂野時代》一個疑幻似真的世界
《狂野時代》獲選第78屆康城影展競賽電影之一、更獲得「評審特別獎」。著名內地導演畢贛攜手兩大巨星易烊千璽和舒淇，帶領觀眾進入一個中國電影百年史詩鉅製。 《狂野時代》故事設定於一個人類已經不再做夢的世界裡，有一個怪物依然整日沉迷於夢的幻覺中，他迷失了。而一個女人可以看清幻覺，於是她潛入了他的夢中去尋找…...Yahoo Movies HK ・ 1 天前
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色...styletc ・ 1 天前
豪門愛情17周年！55歲李嘉欣曬「夫妻居家合照」：紀念一下 簡單卻充滿恩愛
55歲香港女星李嘉欣23日在社群平台發文，分享與丈夫許晉亨的結婚17周年合照。畫面中，許晉亨一手抱著愛犬，一手摟著李嘉欣的肩膀，兩人神情自然、氣氛溫馨。姊妹淘 ・ 17 小時前
Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025
Black Friday優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$1,200即享75折，由11月26日10:30pm網店搶先開始，11月27日門市開始優惠。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《業績》宏安集團(01222.HK)中期虧損3.54億元 盈轉虧
宏安集團(01222.HK)公布9月止六個月中期業績，收入12.08億元，按年下降1.8%。錄得虧損3.54億元，相較上年同期純利8,577萬元，盈轉虧；每股虧損2.5仙。不派息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《業績》宏安地產(01243.HK)中期虧損3.84億元 盈轉虧
宏安地產(01243.HK)公布9月止六個月中期業績，收入6.08億元，按年增加37.6%。錄得虧損3.84億元，相較上年同期純利9,690萬元，盈轉虧；每股虧損2.53仙。不派息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來
日本女生的「細節保養」全流程解析入浴前的儀式感：梳理與暖身1洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。2梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。3內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。4預熱發...styletc ・ 17 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 1 天前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 16 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 15 小時前
舒淇備孕1年沒結果！馮德倫被問「考不考慮領養」霸氣支持愛妻：她怎麼決定都好
馮德倫日前出席活動，被港媒問及妻子舒淇備孕未果的情況，他以輕鬆語氣化解壓力，並表示若未來太太想要領養，他也欣然接受，「怎麼會不接受呢？」更強調相關決定都由舒淇主導，「她決定就好」，展現夫妻之間的互相尊重。姊妹淘 ・ 15 小時前