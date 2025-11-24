宋慧喬「法式小丸子頭」浪漫氛圍感滿瀉！微捲瀏海短髮髮型，變成法國戲女主《天使愛美麗》Amélie

宋慧喬近期不只青龍獎造型美得令人驚艷，日前發布的FENDI廣告照都很亮眼。除了因為穿起很亮色的橙綠拼服裝之外，她的「法式小丸子頭」髮型也很好看，就像《天使愛美麗》裡的主角Amélie，直接把法式浪漫氛圍感拉高！在物色新短髮髮型的朋友，也許可以來參考這次宋慧喬的髮型。

宋慧喬剪了短髮後，每次出席活動的造型都很好看，多了一份「姐姐感」的溫柔成熟魅力，讓很多想剪短頭髮的女生又多了個參考模範。

之前她是長瀏海耳下短髮，偶然會中分加一點點微捲，這次FENDI廣告就來個短瀏海造型，耳旁兩邊頭髮相對厚重感，像是「法式小丸子頭」，會微捲頭髮，營造浪漫優雅氛圍。這種髮型也沒想像中難駕馭，臉小的朋友，剪了會有種娃娃感的精緻；臉寬的朋友，也可以用兩旁頭髮來修肉肉臉，令臉看起來會更少更精緻。不過，臉長的朋友就不太建議剪這種耳下短髮，會顯臉更長呢，要注意一下了！

