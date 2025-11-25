宋慧喬44歲生日IG美照放題！超近鏡自拍皮膚保養超好，「靚到發光」的秘密也許是氣場穩定的女主魅力

11月22日原來都出產不少美人，阿Sa蔡卓妍在11月22日生日，韓國女神宋慧喬也是在11月22日生日。日前她在IG發帶一系列的生日慶生美照，跟朋友慶生的她，可愛地戴起頭巾，淡妝上陣自拍也沒在怕，皮膚保養得非常好，肌膚都很透亮水潤，魅力全開。這種韓國女主氣場是如何練成呢？來跟宋慧喬學習女主魅力吧！

宋慧喬這幾年收起了一份「喬妹」少女味，漸漸散及成熟、氣場穩定的姐姐魅力。除了在保養下了不少工夫，在培養自己的穩定氣場是她的最強魅力所在。

（IG@kyo1122）

（IG@kyo1122）

自宋慧喬離婚後，她也經歷自己人生的低潮，她在劉在錫的節目《劉QUIZ》當中分享，令她慢慢走出來的其中一個極有用的方法，就是每天都寫感恩日記。

（IG@kyo1122）

（IG@kyo1122）

她跟盧熙京老師聯絡，教她每日都寫感恩的事。起初，她不知道有什麼值得感恩，但老師要她寫10件，她寫不出來，於是去問老師。老師跟她說，「慧喬啊，今日天氣很好，值得感恩；你無餓，吃飽了，值得感恩；你的寵物健康在你身邊，值得感恩；看到美麗的花，這也值得感恩的。」當下，宋慧喬好像叮一聲明白了，以前會覺得很大的事才感恩，但其實從日常很細微的事都值得感恩，就覺得人生都充滿著很多美好的事。也許這是她令自己走出情緒低潮，同時拿回自己發光的女主氣場。

（IG@kyo1122）

（IG@kyo1122）

