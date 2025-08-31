Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

宋慧喬也愛穿！盤點5大「不露腳趾」涼鞋品牌 Birkenstock密頭鞋低至53折/$295起入手Crocs洞洞鞋

炎炎夏日，要拋棄厚重的長靴，選擇可以解放雙腳的涼鞋。不過對於需要進出辦公場合、或是不習慣露出腳趾的朋友而言，一雙「不露腳趾」的涼鞋絕對是兼顧清涼和得體的最佳選擇。無論是追求極致舒適、戶外機能，還是時尚造型，都有相對應的品牌可以選擇。本篇為您精選5大品牌，包括Crocs洞洞鞋、Birkenstock Boston密頭鞋、KEEN UNEEK系列編織鞋等，更為大家揭秘宋慧喬在西班牙時穿上的同款羅馬涼鞋品牌，讓大家的雙腳在夏天也能保持優雅與清爽！

夏日炎熱天氣下，宋慧喬也穿了「不露腳趾」涼鞋。

不露腳趾涼鞋推薦1）Crocs 經典時尚

說到包頭涼鞋，很多人第一個想到的可能就是Crocs。隨著Y2K風格的流行，舒適耐穿的洞洞鞋幾乎街上人手一雙，而且包頭設計，穿著感舒適、行走時輕鬆自如，實用性滿分。最近品牌官網推出Back to school優惠，$590任選兩雙或$399任選兩雙專區，原價$$668的Hello Kitty、Harry Potter等聯名款，原價$798的增高厚底款Hiker Xscape Festival Clog都有加入$590任選兩雙專區，平均一對只需$295，超級抵買！

Unisex Hello Kitty® Red Classic Clog

入手兩對後特價：$295｜ 原價：$668

Unisex Harry Potter™ Hufflepuff™ Classic Clog

入手兩對後特價：$295｜ 原價：$668

Unisex Hiker Xscape Festival Clog

入手兩對後特價：$295｜ 原價：$798

Unisex Hiker Xscape Marbled Clog

入手兩對後特價：$295｜ 原價：$738

不露腳趾涼鞋推薦2）Birkenstock 德國工藝

來自德國的Birkenstock以天然軟木材質鞋底設計風靡全球，是追求舒適腳感朋友的首選。軟木鞋底是Birkenstock涼鞋的靈魂，具有輕盈、彈性佳、防水和吸震力強的特性，而且隨著穿著時間逐漸適應你的腳型，是扁平足的救星。最出名的Boston密頭鞋，包頭設計搭配長襪穿著斯文得體，在Farfetch上入手，最近有折上折低至53折優惠，低至$783就可以買到Boston變奏款Tokyo的黑色款，超級百搭，大家快去入手！

Boston leather clogs

8折特價：$1,374｜ 原價：$1,717

Boston mules

折上折6折特價：$815｜ 原價：$1,380

Tokyo II Suede slides

折上折53折特價：$783｜ 原價：$1,472

Tokyo slippers

折上折55折特價：$787｜ 原價：$1,421

不露腳趾涼鞋推薦3）KEEN 戶外愛好者首選

如果你是戶外活動的愛好者，絕對不能錯過美國品牌KEEN。KEEN的招牌不露腳趾設計正是為保護腳趾在崎嶇環境中免受傷害而生，無論是厚底款的Hyperport H2系列，還是水陸兩用款NEWPORT系列，造型雖然粗獷，但卻充滿了戶外鞋款的獨特魅力，非常適合遠足、溯溪、露營等户外活動。同時，KEEN的涼鞋大多符合防水、快乾的特性，並且同樣注重舒適腳感與足弓支撐。在amazon上入手，低至62折可以入手，最平$631入手男款Newport。

KEEN女款Hyperport H2

75折特價：$702｜ 原價：$935

KEEN女款Newport H2

65折特價：$631｜ 原價：$974

KEEN男款Newport

62折特價：$631｜ 原價：$1,013

不露腳趾涼鞋推薦4）CHARLES & KEITH 都市時尚風

來自新加坡的CHARLES & KEITH近年的鞋款越來越好穿了，小CK以快速更新的流行設計、合理的價格和良好的質感，成為小資女的寵兒。用親民的價格就能買到具有設計師感的鞋款，輕鬆搭配各種時尚穿搭。厚底的真皮寬編織涼鞋價格在小CK鞋款中價格偏中上，也不過$739而已，有經典的黑白兩種顏色，厚底加入軟墊的設計，穿上走多久都不覺累。此外，還有一款平底Easley編織涼鞋，只需$439即可入手，超級抵買！

真皮寬編織涼鞋 - 石灰白

價格：$739

真皮寬編織涼鞋 - 黑色

價格：$739

Easley編織涼鞋 - 黑色

價格：$439

不露腳趾涼鞋推薦5）Melissa 宋慧喬同款！

女神宋慧喬日前前往西班牙參加珠寶活動，不僅手上的西班牙製手袋很吸引，腳下穿著的Melissa厚底漁夫鞋也備受矚目。來自巴西的Melissa，最大的特色是使用環保再生的Melflex材質製造鞋款，柔軟耐穿、不添加任何化學產品。宋慧喬同款的漁夫鞋在Farfetch上有折上折48折優惠，只需$702就可以買到，讓人超心動！此外，平底款式也有折上折優惠，折後低至$678即可入手！

宋慧喬愛穿Melissa厚底款羅馬涼鞋。

Melissa扣環涼鞋

折上折48折特價：$702｜ 原價：$1,462

Melissa Possession扣環涼鞋（黑色）

折上折68折特價：$678｜ 原價：$998

Melissa Possession扣環涼鞋（柔黃色）

價錢：$998

