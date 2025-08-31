新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
宋慧喬也愛穿！盤點5大「不露腳趾」涼鞋品牌 Birkenstock密頭鞋低至53折/$295起入手Crocs洞洞鞋
穿上這些涼鞋，再也不會擔心「腳趾尷尬症」了！即看內文：
炎炎夏日，要拋棄厚重的長靴，選擇可以解放雙腳的涼鞋。不過對於需要進出辦公場合、或是不習慣露出腳趾的朋友而言，一雙「不露腳趾」的涼鞋絕對是兼顧清涼和得體的最佳選擇。無論是追求極致舒適、戶外機能，還是時尚造型，都有相對應的品牌可以選擇。本篇為您精選5大品牌，包括Crocs洞洞鞋、Birkenstock Boston密頭鞋、KEEN UNEEK系列編織鞋等，更為大家揭秘宋慧喬在西班牙時穿上的同款羅馬涼鞋品牌，讓大家的雙腳在夏天也能保持優雅與清爽！
不露腳趾涼鞋推薦1）Crocs 經典時尚
說到包頭涼鞋，很多人第一個想到的可能就是Crocs。隨著Y2K風格的流行，舒適耐穿的洞洞鞋幾乎街上人手一雙，而且包頭設計，穿著感舒適、行走時輕鬆自如，實用性滿分。最近品牌官網推出Back to school優惠，$590任選兩雙或$399任選兩雙專區，原價$$668的Hello Kitty、Harry Potter等聯名款，原價$798的增高厚底款Hiker Xscape Festival Clog都有加入$590任選兩雙專區，平均一對只需$295，超級抵買！
Unisex Hello Kitty® Red Classic Clog
入手兩對後特價：$295｜
原價：$668
Unisex Harry Potter™ Hufflepuff™ Classic Clog
入手兩對後特價：$295｜
原價：$668
Unisex Hiker Xscape Festival Clog
入手兩對後特價：$295｜
原價：$798
Unisex Hiker Xscape Marbled Clog
入手兩對後特價：$295｜
原價：$738
不露腳趾涼鞋推薦2）Birkenstock 德國工藝
來自德國的Birkenstock以天然軟木材質鞋底設計風靡全球，是追求舒適腳感朋友的首選。軟木鞋底是Birkenstock涼鞋的靈魂，具有輕盈、彈性佳、防水和吸震力強的特性，而且隨著穿著時間逐漸適應你的腳型，是扁平足的救星。最出名的Boston密頭鞋，包頭設計搭配長襪穿著斯文得體，在Farfetch上入手，最近有折上折低至53折優惠，低至$783就可以買到Boston變奏款Tokyo的黑色款，超級百搭，大家快去入手！
Boston leather clogs
8折特價：$1,374｜
原價：$1,717
Boston mules
折上折6折特價：$815｜
原價：$1,380
Tokyo II Suede slides
折上折53折特價：$783｜
原價：$1,472
Tokyo slippers
折上折55折特價：$787｜
原價：$1,421
不露腳趾涼鞋推薦3）KEEN 戶外愛好者首選
如果你是戶外活動的愛好者，絕對不能錯過美國品牌KEEN。KEEN的招牌不露腳趾設計正是為保護腳趾在崎嶇環境中免受傷害而生，無論是厚底款的Hyperport H2系列，還是水陸兩用款NEWPORT系列，造型雖然粗獷，但卻充滿了戶外鞋款的獨特魅力，非常適合遠足、溯溪、露營等户外活動。同時，KEEN的涼鞋大多符合防水、快乾的特性，並且同樣注重舒適腳感與足弓支撐。在amazon上入手，低至62折可以入手，最平$631入手男款Newport。
KEEN女款Hyperport H2
75折特價：$702｜
原價：$935
KEEN女款Newport H2
65折特價：$631｜
原價：$974
KEEN男款Newport
62折特價：$631｜
原價：$1,013
不露腳趾涼鞋推薦4）CHARLES & KEITH 都市時尚風
來自新加坡的CHARLES & KEITH近年的鞋款越來越好穿了，小CK以快速更新的流行設計、合理的價格和良好的質感，成為小資女的寵兒。用親民的價格就能買到具有設計師感的鞋款，輕鬆搭配各種時尚穿搭。厚底的真皮寬編織涼鞋價格在小CK鞋款中價格偏中上，也不過$739而已，有經典的黑白兩種顏色，厚底加入軟墊的設計，穿上走多久都不覺累。此外，還有一款平底Easley編織涼鞋，只需$439即可入手，超級抵買！
真皮寬編織涼鞋 - 石灰白
價格：$739
真皮寬編織涼鞋 - 黑色
價格：$739
Easley編織涼鞋 - 黑色
價格：$439
不露腳趾涼鞋推薦5）Melissa 宋慧喬同款！
女神宋慧喬日前前往西班牙參加珠寶活動，不僅手上的西班牙製手袋很吸引，腳下穿著的Melissa厚底漁夫鞋也備受矚目。來自巴西的Melissa，最大的特色是使用環保再生的Melflex材質製造鞋款，柔軟耐穿、不添加任何化學產品。宋慧喬同款的漁夫鞋在Farfetch上有折上折48折優惠，只需$702就可以買到，讓人超心動！此外，平底款式也有折上折優惠，折後低至$678即可入手！
Melissa扣環涼鞋
折上折48折特價：$702｜
原價：$1,462
Melissa Possession扣環涼鞋（黑色）
折上折68折特價：$678｜
原價：$998
Melissa Possession扣環涼鞋（柔黃色）
價錢：$998
相關文章：巴西國民拖鞋Havaianas官網限時43折起！低至$159入手海綿寶寶人字拖/Luna涼鞋 買滿$600加送水樽
