精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
宋慧喬最近投入新戲拍攝，片場突然迎來一台滿載心意的咖啡車，上頭掛著秀智親自署名的應援布條，讓劇組瞬間變成最溫暖的地方！這波意外亮相的友誼互動，立刻把網友再次吸回這組公認高級的美女閨蜜。
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全是滿級！
其實兩人的感情本來就備受粉絲喜歡，過去從互相替彼此慶生、一起小聚的照片，到IG上自然流露的合照氛圍，都能看出她們的默契不是表面活動，而是長期累積的真朋友感。也因此這次秀智把咖啡車直接送到片場，粉絲都覺得「這就是她們的日常」。
網友紛紛留言「美女的朋友都是美女」「這組友情真的很高級」「有一種友情叫宋慧喬和秀智」，讓這波應援再次把兩人之間的友情討論度推到新一波熱度。
看更多 CTWANT 文章
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
其他人也在看
BLACKPINK Lisa同款穿搭千元擁有？Kith橄欖綠套裝超搶手、「低調明星帽」鎖定Supreme
BLACKPINK Lisa 隨性有型的私服穿搭一直是粉絲追蹤借鑑焦點所在！除了高端品牌，她也常穿著小眾或價格親民的款式。最近她在 Instagram 分享的多套休閒造型中，就出現多款好看又實穿的單品，每一件都讓人忍不住想跟著入手。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(12月11日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
佘詩曼慶影迷會22周年 自揭多年小秘密 勁寵粉親回粉絲提問
佘詩曼入行多年，選美出身的她，由TVB紅到返內地，再回歸娘家懷抱，依然人氣不減，近期由她主演的電視劇《新聞女王2》話題不斷，Man姐頻爆金句，不僅成為城中熱話，外界更看好她大有機會第四度奪得視后。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
家品創意用法｜書擋10大隱藏用法 雪櫃更企理、放衫慳位、變身磁力牆
書擋除了讓你整齊放置書本避免掉下來，原來還有其他用途？看似用途單一的書擋，可到了一向擅於收納的日本人手上發揮小小創意，書擋秒變收納神器！Yahoo著數專員為大家整理出書擋10大隱藏收納用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！YAHOO著數 ・ 32 分鐘前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 1 天前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈
[NOWnews今日新聞]香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
黃子雄街頭代友截車盡顯風度 網友讚嘆上等人氣場「他演不了窮人」
曾經係TVB「御用有錢人」嘅黃子雄Geoff，最近被網民街頭偶遇，提到佢當時幫朋友截車過馬路，認為Geoff好有風度。發文者更大嘆「都說他和王敏德一樣，戲裡演不了窮人！」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
最溫柔的大S！陌生網友求助學費「她二話不說就匯款」 12年暖心拒收回報
一份塵封12年的轉帳紀錄，意外揭開大S（徐熙媛）生前鮮為人知的溫暖行動。2013年她默默資助一名陝西大學生2萬元學費，直到今年受助者發文致謝，這段善意才首度被外界看見。姊妹淘 ・ 46 分鐘前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
火辣律師捲詐騙案改口認罪 網民叫轉行拍成人片
【on.cc東網專訊】台灣網紅「仙塔律師」經常在社交網分享法律知識，並因好身材而引起關注，但她今年8月卻捲入詐騙案，嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，遭被檢方起訴並求刑1年，曾一度否認犯案的她，日前突然改口風，認罪盼減刑，對此網民一面倒插爆，更寸爆指她日後不東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「我最喜愛的歌曲」十五強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於 12 月 8日中午 12 時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903 專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。投票截至 12 月 10 日中午 12 時，十五強走勢如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
F奶瑤瑤耍心機露線頭 邪惡視角施誘惑
【on.cc東網專訊】台灣性感網紅瑤瑤（黃喬歆）出名身材火辣，活躍於社交網的她，不時分享性感靚相益街坊，備受網民喜愛。日前她晒出惹火自拍，邪惡視角睇到粉絲噴晒鼻血，相中她坐在鏡子前自拍，雖然身穿長袖外套，但她耍心機將拉鏈拉下，露出渾圓半球及線頭。而另一張相，她蹲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
松浦亜弥生完娃神隱十幾年！ 短髮回歸讓全日本懷舊發作！
說真的，看到松浦亜弥的名字，腦袋還是自動播放「♪ピーチピンクの片想い～」的洗腦旋律。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
驅魔龍族馬小玲｜電影捨棄院線上映 吳千語黃宗澤擔正 萬綺雯友情演出
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；當中，飾演「馬小玲」嘅萬綺雯（蚊蚊）亦因而走紅。早喺2022年，有消息傳出將會翻拍成電影，由萬綺雯老公陳十三擔綱監制。不過，近日，愛奇藝正式宣布電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》將於12月11日上架，捨棄院線上映，直接登陸平台。演員陣容包括吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、岑珈其、蘇麗珊、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、謝雪心、朱柏康、黃文慧、郭柏妍等等。 另外，最令人期待嘅就係萬綺雯將會友情演出，飾演「馬丹娜」一角，讓粉絲興奮不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？ 張文傑跑太快提議遷就 鎮宇：X你老味，咁樣同前輩講嘢？
麥兆輝執導的《內幕》，由郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信主演。郭富城飾演查案正義律師、吳鎮宇則是個「甩甩漏漏」的警察，吳鎮宇更笑指Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前