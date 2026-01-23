專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
宋慧喬黑白美照連發！IG 嬌喊想念飄逸秀髮，短髮女神遇「長髮陣痛期」，網歪樓：這膚質簡直逆生長！
南韓演藝圈的「凍齡女神」宋慧喬（Song Hye Kyo），一舉一動都是大眾關注的焦點。近期她為了拍攝新片，不惜剪去招牌長髮，以俐落的短髮造型示人。不過，女神似乎也抵擋不了「想念長髮」的心情，近日她在個人 Instagram（@kyo1122）上大動作更新，罕見吐露了對長髮的渴望。
在更新的貼文中，宋慧喬一口氣上傳了 14 張照片，其中包含多張唯美的黑白風格人像。照片中的她，不論是穿著隨興的細肩帶點點洋裝、舒適的棉質外套，或是抱著愛犬 Ruby 慵懶入鏡，那一頭過肩的飄逸長髮顯得格外溫柔動人。
宋慧喬在文中無奈寫下：「我的頭髮什麼時候才會長...（머리 언제 기르지...）」，並附上一個下垂眼、充滿遺憾的表情符號 😔。這則貼文發出不到兩天就吸引超過 85 萬人次點讚，就連林心如（loveruby_official）等圈內好友也現身按讚支持。
粉絲紛紛留言安慰：「短髮是帥氣女神，長髮是純慾仙女！」、「我們也在等喬妹的長髮回歸」、「不管什麼長度，這張臉就是奇蹟」。看來即便是站在時尚尖端的宋慧喬，也跟平凡女孩一樣，正經歷著剪短後的「後悔陣痛期」呢！
酒窩男神金宣虎重新出發太帥！Netflix《愛情怎麼翻譯？》空降熱榜，認識他必看的6個重點
遮瑕最高段位是「看不出來」！高端美女都在用的6款零破綻遮瑕清單
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 35 分鐘前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！41歲離婚後越活越順，這段婚姻困住她的是什麼？
42歲的陳妍希在去年經歷了離婚，也因為演出《狙擊蝴蝶》再度翻紅。她在劇中詮釋的姐姐角色，結合外表與歷練帶出的沉穩氣質，讓不少觀眾留下深刻印象。宣傳期間，她大方回顧過去與陳曉的求婚片段，不僅沒有引起網友反感，網路上反而出現不少正面回應。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛拍短影音當網紅！ 郭富城力挺老婆「不只是照顧孩子」：有理想很重要
1月17日，郭富城出席公開活動時，談到妻子方媛經營短影音、分享生活一事，大方表示自己非常支持。他表示，方媛不只是照顧孩子，也很享受拍片、分享日常，認為「有自己的理想很重要」，因此樂見太太做出這樣的嘗試。姊妹淘 ・ 1 天前
滕麗名領30年金牌掀回憶殺 網民：陳三元陪住大家成長
TVB喺噚日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，滕麗名、黎芷珊、湯盈盈、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、吳偉豪、周嘉洛、關曜儁等藝人出席，而滕麗名、黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩獲30年金牌，重1.5両，價值約6萬港元，佢哋異口同聲話繼續效力TVB，期待領40年金牌，甚至要學「阿姐」汪明荃獲50年金牌。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男神雲集巴黎時裝周 Mingyu成功與梁朝偉合照
【on.cc東網專訊】上周在香港出席品牌活動的韓國勁爆男團Seventeen成員Mingyu（金珉奎），日前飛往法國出席巴黎時裝周，他昨日（21日）以代言人身份現身時裝騷，他以啡色西裝褸襯鬆身西褲，相當有型，而影帝梁朝偉（偉仔）亦出席同一活動，Mingyu見到偉東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
45歲鍾欣潼PO生日美照重回巔峰狀態 網民：又美出新高度
Twins成員鍾欣潼（阿嬌）係公認嘅零死角凍齡女神，噚日（21日）迎來45歲生日，佢喺小紅書上載生日美照與網民分享，瘦身成功嘅每一張都美出新高度，重回巔峰狀態。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Jennie生日美照放題，用最帥氣態度迎接女人30歲！女王自信氣場金句：討厭我是因為他們成為不了我
Jennie日前踏入30歲，生日派對開不停的她，也密密手發布生日美照貼文。穿起Bella Hadid特別版Chrome Hearts黑色tube dress、Ray-Ban太陽眼鏡的Jennie，火辣到不行，各位粉絲準備好迎接Jennie女王的霸氣氣場美照！Yahoo Style HK ・ 1 天前
王嘉爾Jackson亮相2026秋冬巴黎男裝周 首度公開未發行新曲《Sex God》
王嘉爾身穿黑色皮褸亮相，帥氣十足亮相2026巴黎男裝周，獲邀出席LV秋冬26男裝秀。自2023年首次出席以來，此乃是王嘉爾第五次登上巴黎時裝週秀場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《Yahoo電影》專訪｜《神之水滴2》山下智久開工前會冥想拍檔Fleur有樣學樣 自爆愛飲啤酒可拍成新劇
Apple TV劇集《神之水滴》由日本男神山下智久與法國女星Fleur Geffrier主演，第一季口碑滿載，更成為漫改劇中的成功代表。劇集即將推出第二季，山下智久與Fleur Geffrier這對兄妹似的競爭對手繼續葡萄酒之旅。兩位主角於訪問中就默契十足，而山下智久開工前會冥想的習慣，更感染到Fleur，清理思緒後更投入於演出當中。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
《陽光女子合唱團》台灣票房破億掀熱話！陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌監獄歌聲唱出溫度超催淚
由林孝謙執導、呂安弦編劇的台灣電影《陽光女子合唱團》，在 2026 年初便成為了台灣的首波「票房神話」。電影由陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、苗可麗、鍾欣凌等星級實力派演員共演，改編自韓國 2010 年神作《美麗的聲音》，截至 1 月 20 日，《陽光女子合唱團》全台票房已正式突破 1 億大關，IMDb 7.8/10 分，成為馬年春節前最具話題性的催淚作品。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大坂談水母裝：不在意別人眼光
【Now Sports】以「水母」造型亮相澳網的大坂直美，知道自己的裝束有點怪異，但不介意別人目光。大坂直美（Naomi Osaka）周二在澳網出場時，戴上有紗的白帽、穿上無袖的湖藍色連身裙內搭白色褶襉長褲，再配以一把白色紗傘。她及後解釋是為了兩歲的女兒而這樣穿，但部份觀眾還是投以異樣的眼光。「說實話，我知道我有點怪異，但我並不在意別人怎麼看，」大坂直美說：「對我來說，我只想做能帶來快樂和幸福的事情。顯然，我非常熱愛時尚，這讓我每天早上醒來都充滿熱情，期待著走上賽場等等，也讓整個賽前準備過程更加充滿樂趣。」過去，威廉絲姐妹及舒拉寶娃等球手，也試過以特別的服裝示人。大坂笑言：「我從小就看著這些網球界的時尚達人長大，這最終也取決於個性。或者人們無法想像，一個性格內斂的人，也會戴著面紗出場，但我認為你總能從中，看到一些個性的影子，然後回到更衣室，再恢復我安靜內斂的一面。」大坂直美在周二的首圈比賽以盤數2:1淘汰克羅地亞的露錫，晉級次圈後將會對羅馬尼亞的姬雅絲迪亞。now.com 體育 ・ 1 天前
駐天津主任鄭震生獲升級住套房坐私人艙室 曾國衞：正了解事件(何嘉駿報道)
【Now新聞台】新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，在社交平台分享獲免費升級酒店套房。政制及內地事務局回應指，仍在了解事件，若發現任何違法違規，會嚴肅跟進。 天津市政府周二舉行港澳工作聯席會議，新上任的特區駐天津聯絡處主任鄭震生亦有出席。同日，他被揭發曾經在社交網站分享入住天津酒店的片段，自稱獲免費升級至套房，房間有水晶吊燈。政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後被追問事件。曾國衞：「我們正在了解事件，我們稍後時間，有何情況，再跟大家公布，好嗎？(受款待觀感上會否不好？)謝謝。」鄭震生到天津之前是駐福建聯絡處主任，去年5月他亦曾經在社交網站自稱獲噴射飛航高層朋友安排，乘坐私人艙室去澳門，目前有關帖文已被刪除。有議員關注當中有無涉及潛在利益衝突。立法會議員(選舉委員會)吳傑莊：「我覺得任何公務員或公職人員，如果接受一些款待，當時他可能是跟從守則，並非跟利益衝突有關，但觀感上可能讓市民感覺不太合適。每人都有自由去發布自己的『朋友圈』、社交網絡，想分享自己去哪兒用餐、娛樂，這些也是人之常情，但如何是讓人感覺跟自己公職有關的，我覺得要非常小心。」政制局回覆查詢指，表示駐京辦已提醒有關人員在網上分享生活時，應注意公眾觀感，又透露鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘於特區政府，他在天津的住宿費用是由他自行承擔，獲升級是因為他本身是有關酒店集團的高級會員，當中不涉及公帑開支；至於有關去澳門的事件就仍然了解中，若發現任何違法違規情況，會嚴肅跟進。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
神奈川芭蕾女孩演技爆棚！ 短片出道引發銀幕角色崩壞？
古川琴音的起點可追溯到兒時芭蕾課，那時候她就愛在人前展現自我，仿佛天生為聚光燈而生。中學高中時，她順勢加入戲劇社，磨練出對表演的熱情。1996年出生於神奈川的她，大學選了立教的當代心理系，專攻身體表現與電影藝術，2018年畢業時已22歲。那年，她以短片《Spring》正式踏入演藝圈，隔年就抱回TAMA NEW WAVE最佳女演員獎。Japhub日本集合 ・ 18 小時前