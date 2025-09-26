宋慧喬靠「豆腐減肥法」狂瘦17kg！教你怎麼吃最有效，快速瘦不復胖！

collage01

很多人應該都聽過減肥時多要補充優質蛋白質，它不只可以增加飽足感，還能幫助維持肌肉量與基礎代謝率，讓身體消耗更多熱量。說到高蛋白又低熱量的食材，「豆腐」就絕對榜上有名！口感清爽、料理百搭，從家常菜到創意料理都能入菜，是許多人的減脂餐必備食材。而不少明星也靠豆腐成功瘦身，成為話題熱潮。

韓星靠「豆腐減肥法」瘦出完美體態

圖片來源：IG@sjkuksee，@kyo1122，@j_chaeyeoni

韓劇女神宋慧喬剛出道時身材偏肉，過去就曾以「豆腐減肥法」成功甩掉17公斤！她早餐和午餐正常吃，晚餐則以少量調味的豆腐沙拉取代，並在晚上七點前吃完。搭配均衡飲食與規律運動，讓她成功擺脫肉肉體態。

同樣靠豆腐減肥成功的還有演歌雙棲的實力派女星鄭彩娟。2015年，她為了女子團體DIA出道展開瘦身計畫。當時體重64公斤的她，靠著吃嫩豆腐、喝豆漿減肥，餓的時候吃些小番茄，加上大量舞蹈練習，短短3個月就瘦了16公斤，變化驚人。

演員申世景則更進一步，把豆腐變成創意料理，並在YouTube分享她的減肥食譜。像是「豆腐義大利麵」或「豆腐千層麵」，用不同口感的豆腐取代高熱量麵食，不僅能補充蛋白質，還能降低總熱量攝取，吃起來清爽又有飽足感。

趙小僑也靠「豆腐」減肥成功

圖片來源：IG@chao_hsiao_chiao

不只韓星，台灣藝人也愛把豆腐當作減脂法寶。趙小僑就曾在YouTube分享，她在減脂期間最愛的食材就是「板豆腐」。透過不同料理手法變化菜色，不怕吃膩，搭配運動後順利減重8公斤。

豆腐的營養價值

圖片來源：shutterstock

為什麼豆腐這麼受減肥族群喜愛？它的營養關鍵就在於「高蛋白、低熱量」：

•低熱量高蛋白：100克豆腐僅約76大卡，蛋白質容易被人體吸收，能幫助維持肌肉量。

•維生素與礦物質豐富：含有鈣、鐵、鋅、鉀及維生素B群，有助代謝和骨骼健康。

•植物性異黃酮：作用類似女性雌激素，可幫助平衡荷爾蒙，對抗老化。

為什麼豆腐能幫助減肥？

圖片來源：shutterstock

•低熱量、低脂肪、低GI：能控制體重，同時維持飽足感，減少暴飲暴食。

•高蛋白增加飽腹感：延緩飢餓感，有助控制食慾。

•促進新陳代謝：植物蛋白有助增肌，進而提升代謝率。

•消除水腫：豆腐含鉀，有助體內排水，改善浮腫問題。

豆腐減肥這樣選！

圖片來源：shutterstock

想靠豆腐減肥，挑對種類很關鍵！建議優先選擇成分單純、低加工的「板豆腐」、「嫩豆腐」或「凍豆腐」，因為這些保留了較多黃豆原始營養，熱量低、蛋白質卻很豐富，特別適合減脂期食用。

相對地，像「百頁豆腐」或以魚漿製成的「魚豆腐」，往往添加了澱粉、沙拉油或鈉，熱量高又容易增加身體負擔；油豆腐、炸豆皮更是在製作過程中吸收大量油脂，熱量驚人，想減肥的話最好少碰。

圖片來源：shutterstock

最佳時機：早餐或晚餐食用，尤其在生理期前吃，有助減緩水腫和食慾波動。

搭配建議：

• 與蔬菜如番茄、青菜、藜麥一起吃，能增加纖維與營養。

• 烹調方式以蒸、煎、煮為主，避免油炸或重口味料理。

• 可加入味噌湯或海帶，補充更多微量元素並促進消化。

吃豆腐減肥要注意什麼？

圖片來源：shutterstock

雖然豆腐是減肥好幫手，但也不是「吃越多越好」。首先，豆腐屬於高蛋白食材，攝取過量可能增加腎臟負擔或消化不良，建議一天控制在1～2塊（約150～300克）為佳。其次，減肥時常見的陷阱是過度依賴單一食材，長期只吃豆腐容易營養不均衡，建議還是要搭配蔬菜、全穀、優質油脂等食材，才能讓營養更全面。最後要注意豆腐的保存與來源，盡量選擇成分單純、少添加的產品，避免調味過重或油炸製品，才能吃得健康又安心。

豆腐真的是減脂期的好朋友，便宜又好吃，更能透過多變料理讓減肥過程不再枯燥。如果你正打算控制體重，不妨試試把豆腐加入日常飲食，搭配均衡飲食與規律運動，也許就能輕鬆吃出好身材！

封面圖片來源：IG@kyo1122，shutterstock

