精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宋慧喬、金宇彬也靠「感恩日記」走出低谷：低成本卻高效率的情緒治療大法，令心理變得更強大
面對生活或職場上的低潮，我們總希望找到一個「特效藥」。然而，明星如Emma Watson，乃至韓國藝人宋慧喬和金宇彬，卻選擇了一個最簡單、最低成本的方法——寫感恩日記（Gratitude Journaling）。
宋慧喬曾坦言，在人生最低谷時，正是靠著每天寫下「值得感恩的 10 件事」，才讓她重新學會愛自己，走出陰霾；金宇彬也透過這個習慣來面對病魔。究竟這看似老套的「感恩日記」，是如何成為高效的心理治療方法？它又是如何具體改變你的大腦和情緒的？
科學原理：感恩如何改變你的神經迴路？
感恩日記並非只是心靈雞湯，它有堅實的心理學和神經科學基礎。當你堅持每天書寫感恩時，你的大腦會發生以下轉變：
1. 強化正向專注力
我們的杏仁核（Amygdala）天生傾向於關注威脅和負面事物，這被稱為負面偏見（Negativity Bias）。感恩日記像是一個「大腦教練」，訓練你的意識主動搜尋生活中的美好，打破這種負面慣性。你越是尋找美好的事物，大腦就越容易發現它們。
2. 降低壓力荷爾蒙
研究顯示，經常表達感恩的人，體內的**皮質醇（Cortisol，即壓力荷爾蒙）**水平會下降。當你感到感恩時，你的神經系統會從「戰鬥或逃跑」（Fight-or-Flight）的緊張狀態，轉向平靜與安全，從而減輕焦慮和壓力。
3. 提升多巴胺與血清素
感恩能刺激大腦釋放多巴胺（Dopamine）和血清素（Serotonin），這兩種都是重要的快樂神經傳導物質。長期堅持，可以提升整體情緒穩定度和幸福感。
實行指南：3 步驟開始你的「感恩日記」
感恩日記的成功，在於持續性和簡單性。你不需要華麗的筆記本，只需要遵循以下步驟，每天投入 5-10 分鐘：
Step 1: 選擇「啟動時刻」（Priming Time）
選擇一個固定的時間點，幫助大腦做好準備：
早上（啟動專注力）： 在起床後或喝咖啡時寫下。這能為你的一天設定積極的基調，讓你全天更專注於尋找美好。
晚上（反思與療癒）： 在睡前寫下。這能幫助你釋放白天積累的負面情緒，讓你帶著平靜的心情入睡。
Step 2: 掌握「寫作數量與細節」的黃金法則
不要寫太多，寫得具體、寫得深刻才是關鍵。
數量控制： 每天寫下 3 到 5 件 值得感恩的事情即可（宋慧喬選擇 10 件，但初學者建議從 3 件開始）。
寫作深度： 避免籠統的詞彙（例如：「我很感謝我的工作」）。你需要寫得越具體越好。
錯誤範例：感謝我的男朋友。
正確範例：「感謝男朋友今天早上為我準備了熱騰騰的咖啡，讓我在趕著上班時感到被照顧。」（寫出觸動你情緒的細節）
Step 3: 從「微小瑣事」開始列舉
許多人寫不下去，是因為期待發生驚天動地的好事。但感恩日記的威力，恰恰來自於捕捉日常生活中的微小幸福。
從感官開始：感謝今天喝到冰涼的水、吃到好吃的午餐、路上聽到的悅耳音樂。
從關係開始：感謝同事的一個微笑、朋友的一個簡訊、上司給予的實質回饋。
無論你正面臨職場內耗、情緒低潮，或是單純希望提升幸福感，每天只需付出 5 分鐘，就能像宋慧喬和金宇彬一樣，為自己的心理健康儲蓄能量。現在就開始你的第一篇感恩日記吧！
