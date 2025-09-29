回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
有一種美叫「宋慧喬的美」！43歲登雜誌封面 網驚呼：氣質太高級根本無人能比
宋慧喬再一次證明了「美」不只是外貌，而是一種無法取代的存在感。這回她登上《VOGUE Korea》十月刊封面，以冷冽短髮、乾淨妝容和極簡風格，完美演繹時尚界最難駕馭的「高級感」。
在大片裡，宋慧喬或坐或立，每一張照片都散發著不同氛圍：身穿黑色皮革外套時，她眼神銳利，散發女王氣場；換上黑白鏡頭裡的俏皮笑容，又展現輕盈俏麗的一面。她不靠華麗背景，也不需要繁複造型，簡單一件禮服、一抹珠寶點綴，就足以把人完全吸引住。
其中，搭配Chaumet珠寶的造型更是讓人驚艷：金色穗狀項鍊襯出她鎖骨線條的優雅、藍寶石耳環則讓眼神更顯深邃，宛如法式高訂大片。即便只是手握一杯水或蹲坐在野草間，她的美感依舊高級到無可挑剔。
照片曝光後，立刻在社群引發熱烈討論，不少網友直呼：「沒有缺陷的美」、「這狀態根本逆天」、「宋慧喬就是時尚本身！」。甚至有人感嘆：「一米六的身高卻能撐出一米七的氣場」，再次印證了「有一種美，叫宋慧喬的美」。
