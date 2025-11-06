《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
宋慧喬「Chaumet美神」降臨！蕾絲吊帶頂級奢華性感造型，靚到令人移不開視線
「韓劇女神」宋慧喬的最新公開造型獲得一致好評！她以一身蕾絲上衣搭配垂墜感寬褲，並佩戴Chaumet蜜蜂造型珠寶，整體造型簡約卻充滿高級質感！
精緻的蜜蜂設計在舉手投足間閃爍著動人光芒，讓她的優雅氣質更顯出眾，整體造型既不會過度華麗，令人實在讓人移不開視線！
宋慧喬身穿的MICHAA蕾絲無袖上衣，運用帶有細緻光澤的布料製成，V領設計搭配精緻蕾絲，衣服側面的剪裁線條讓整體看起來更為立體。下身搭配的同品牌寬褲，高腰設計配合流暢的垂墜線條，復古又優雅，行走時充滿流動感。
Bee de Chaumet 項鍊 HK$52,500
女神頸間點綴的Bee de Chaumet玫瑰金鑽石項鍊特別引人注目！項鍊上密鑲的閃亮鑽石排列成蜂巢圖案，隨著光線角度會折射出不同光芒。最特別的是中間的主飾可以隨意在鏈條上滑動，能根據當天心情或服裝調整長短，不管是單戴還是疊搭都合適。
Bee de Chaumet 手鐲 HK$92,100｜HK$43,500
她手腕上疊戴了兩款Bee de Chaumet手鐲，其中鑲鑽款式在玫瑰金基底上鋪上鑽石，另一隻則是單純的玫瑰金手鐲。兩個版本都以相連的蜂巢為主題，戴在一起時，金屬光澤與鑽石閃光互相加分，精緻又有層次感。
Bee de Chaumet 戒指 HK$22,600
手指上的Bee de Chaumet玫瑰金鑽戒，延續相同的蜂巢設計概念，戒圈上局部鋪鑲的鑽石更顯高雅精緻，與身上的其他Chaumet飾品形成呼應，讓整體造型看起來更完整協調。
