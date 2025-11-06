宋慧喬「Chaumet美神」降臨！蕾絲吊帶頂級奢華性感造型，靚到令人移不開視線

「韓劇女神」宋慧喬的最新公開造型獲得一致好評！她以一身蕾絲上衣搭配垂墜感寬褲，並佩戴Chaumet蜜蜂造型珠寶，整體造型簡約卻充滿高級質感！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

精緻的蜜蜂設計在舉手投足間閃爍著動人光芒，讓她的優雅氣質更顯出眾，整體造型既不會過度華麗，令人實在讓人移不開視線！

廣告 廣告

Photo from Instagram@kyo1122

宋慧喬身穿的MICHAA蕾絲無袖上衣，運用帶有細緻光澤的布料製成，V領設計搭配精緻蕾絲，衣服側面的剪裁線條讓整體看起來更為立體。下身搭配的同品牌寬褲，高腰設計配合流暢的垂墜線條，復古又優雅，行走時充滿流動感。

Photo from MICHAA

Bee de Chaumet 項鍊 HK$52,500

女神頸間點綴的Bee de Chaumet玫瑰金鑽石項鍊特別引人注目！項鍊上密鑲的閃亮鑽石排列成蜂巢圖案，隨著光線角度會折射出不同光芒。最特別的是中間的主飾可以隨意在鏈條上滑動，能根據當天心情或服裝調整長短，不管是單戴還是疊搭都合適。

Photo from Instagram@kyo1122

Bee de Chaumet 手鐲 HK$92,100｜HK$43,500

她手腕上疊戴了兩款Bee de Chaumet手鐲，其中鑲鑽款式在玫瑰金基底上鋪上鑽石，另一隻則是單純的玫瑰金手鐲。兩個版本都以相連的蜂巢為主題，戴在一起時，金屬光澤與鑽石閃光互相加分，精緻又有層次感。

Bee de Chaumet 戒指 HK$22,600

手指上的Bee de Chaumet玫瑰金鑽戒，延續相同的蜂巢設計概念，戒圈上局部鋪鑲的鑽石更顯高雅精緻，與身上的其他Chaumet飾品形成呼應，讓整體造型看起來更完整協調。

Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

宋慧喬、孫藝真、Karina...她們都是「短髮天才」！韓星短髮髮型參考，「氛圍感髮型」直接交給髮型師剪

「灰色運動衛衣」宋慧喬都追捧！比黑白更「靜奢高級」，由UNIQLO至Nike、Polo都有

43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈