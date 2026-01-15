宋慧喬、ROSÉ化妝包都必備這個！用氣墊拍出韓國巨星同款「高級奶油肌」，網友好評優點全彙整

（圖／品牌提供、取自 tirtir_tw_official IG）

為什麼在高清鏡頭與無情的鎂光燈檢視下，韓國頂級巨星們的肌膚總能展現出那種「自帶濾鏡」的高級感？底妝的定義早已不再只是遮蓋瑕疵，而是進階到「護膚型底妝」與「光影美學」的結合。無論是追求宋慧喬那般優雅從容的奶油貴婦光，還是嚮往 ROSÉ 充滿冷欲感的透明水光，亦或是 BTS V 展現的極致細膩與生命力，這份「高級質感」的背後都藏著一款神級底妝。

宋慧喬愛用-嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅 B00C

宋慧喬的奶油水光妝容由嬌蘭全新「24K純金光透精華氣墊粉餅」打造，保養成分與精緻底妝完美結合，一拍即現細緻服貼的奶油水光肌，從容自信的妝容風格完美詮釋嬌蘭的法式美學。配方融合24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，可為肌膚長效保濕、均勻膚色、細緻光滑及肌膚防禦力提升，並可24小時持妝、散發清透水光妝感。

嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅 B00C／3,150元（圖／品牌提供）

在網路社群中，這款氣墊被譽為「貴婦肌製造機」。網友一致認為，它最驚艷之處在於那種「宛如天生好皮膚」的奶油光澤感，即便是到下午，妝感依舊細緻服貼，不會出現斑駁或氧化。許多使用者分享其網紗設計非常適合控制用量，拍上臉後完全沒有厚重面具感，反而像是一層絲絨薄紗覆蓋，遮瑕力中上卻極其自然。對於追求宋慧喬那種從容、高級且充滿知性美妝容的人來說，這款兼具「珠寶外殼」與「抗老成分」的氣墊絕對是年度必收清單。

（圖／廖怡婷攝）

ROSÉ愛用-YSL 超模光感精華水氣墊

身為 YSL 品牌大使，ROSÉ 在廣告中那種乾淨、透明的底妝，正是由這款「超模光感精華水氣墊」所打造。這款產品突破傳統氣墊侷限，注入高達 60% 的水光精華，並結合獨家「持妝水凝膜科技」，拍在臉上的瞬間即形成一層透氣且長效鎖水的保護膜。成分中添加金盞花萃取與維他命 E，專為敏感與乾燥肌設計，強調在高效遮瑕的同時，肌膚依然能深呼吸。搭配限量版的粉銀燦光包裝，不僅外型冷冽時髦，更呼應了其妝感：清澈、不張揚，卻極具存在感。

YSL 超模光感精華水氣墊 B10/BR20／3,180元（圖／品牌提供）

在小紅書與論壇上，這款氣墊憑藉著「巨潤、巨服貼」的評價迅速竄紅。許多乾性肌膚的女生表示，以往使用氣墊容易起皮，但 YSL 這款拍開後會迅速與皮膚融為一體，呈現出細緻內斂的透明感，而非油光。網友特別推薦其極細粉凝網紗，能讓粉體均勻分佈在粉撲上，輕按幾下就能修飾掉大部分的毛孔與膚色不均。這種毫不費力就能擁有的「高級透亮感」，讓使用者在忙碌生活中也能像 ROSÉ 一樣，隨時隨地散發出自在且無畏自信的光輝。

（圖／取自 猫抖抖小紅書）

BTS V金泰亨愛用-TIRTIR 紅寶石光采氣墊

當 BTS 的 V（金泰亨）成為 TIRTIR 全球首位大使時，這款「紅寶石光采氣墊」立刻成為全球熱搜。產品核心優勢在於其細密的網狀過濾設計，徹底解決了傳統氣墊容易沾取過多粉體導致妝感厚重的通病。技術上搭載了品牌引以為傲的獨家 PDRN 成分「RubyRN」，這是一種能賦予肌膚生命感與透明感的高端修護因子，搭配高科技 Ruby Cell 粉撲，能讓粉體極致均勻地貼合肌膚紋理。不僅具備強大的持妝效果，更能維持一整天不暗沉的高級光澤，展現如同偶像在舞台上那般無死角的完美妝態。

TIRTIR 紅寶石光采氣墊／739元（圖／取自 tirtir_tw_official IG）

自從 V 同款消息釋出後，眾多粉絲與美妝部落客紛紛進行測評。這款氣墊最受好評的地方在於「高遮瑕與超長效持妝」。網友反饋比起一般強調水感的氣墊，TIRTIR 紅色款在台灣潮濕的氣候下表現異常穩定，粉體薄透卻能有效遮蓋瑕疵。特別是那種「充滿生命力的光澤」，讓臉部看起來非常立體而非平面。對於想要追求像金泰亨那樣帥氣、俐落且具備透明感妝容的人來說，這款氣墊提供了極高的 CP 值與專業級的妝感，是打造清爽底妝的首選。

（圖／取自 tirtir_tw_official IG）

