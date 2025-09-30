中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
44歲宋智孝「罕見解放」！親自上陣拍自家內衣廣告，粉絲大呼：立刻下單！
向來以爽朗「歐尼」（姐姐）形象入屋的宋智孝，近期「罕見解放」，親自擔任自家內衣品牌模特拍攝宣傳照，難得展現性感一面，立即引發粉絲熱烈迴響！
隨後宋智孝也在IG分享這組性感宣傳照，畫面中的她穿著品牌內衣與居家服，展現不同於綜藝裡的女性柔美韻味，親和又透出恰到好處的女性魅力，男女fans一樣受落。這組照片迅速獲得大量粉絲點讚留言，不少人直呼「太美了」、「馬上就要買同款」！
NINA.SSONG是宋智孝親自參與創立的內衣品牌，主打舒適與設計感兼具的日常穿著。品牌特別注重面料選擇與剪裁設計，讓內衣不只是內搭，更能自信外穿，讓現代女性於不同場合都能散發自在魅力。
宋智孝自家內衣品牌「NINA.SSONG」必入款
【Nina Band運動胸罩上衣】￦34,000
白色簡約設計搭配品牌標誌，棉質氨綸布料舒適貼身，無襯墊設計尤其適合追求自然感的女生，無論是運動還是日常穿搭都很合適。
【Nina無鋼圈胸罩】￦48,000
這款採用一體成型3D塑形罩杯，無鋼圈卻能提供穩定支撐，特殊剪裁更能撫平贅肉、自然聚攏胸部，穿著感舒適又能展現美麗曲線。
【條紋oversize睡衣】￦89,000
作為熱賣款式之一的居家服，採用高質棉料，配上精緻條紋設計與寬鬆剪裁，不僅觸感細膩柔軟，穿著時輪廓也不會過度貼身，輕輕鬆鬆就能穿出女神級的鬆弛感！
【羅紋背心家居服】￦33,000
內建胸罩的設計可單穿或當內搭，人造絲混紡面料柔軟有彈性，寬大深背設計搭配緊密羅紋，能打造性感輪廓，全天穿著依舊舒適自在。
