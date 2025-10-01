宋江退伍顏值爆燈！復出劇《四手聯彈》演鋼琴天才

【on.cc東網專訊】韓國31歲男神宋江入伍前，夥拍女神金裕貞合演的浪漫愛情劇《與惡魔有約》，迷暈大批女劇迷。他於今日正式退伍，結束18個月兵役，有粉絲特地到場迎接，身穿軍服的宋江以四眼Look現身，他離開軍營時，見到在場影迷，便特地打開車窗，跟粉絲揮手，又親民收信。

退伍狀態大勇的宋江，預計將接拍以藝術高中為背景的新劇《四手聯彈》作為復出之作，內容講述兩位鋼琴天才少年在音樂夢想與友情競爭的故事。宋江飾演鋼琴神童，李濬榮亦收到劇本，並獲斟演另一名鋼琴天才。

