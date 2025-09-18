宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印

宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。

宋熙年與胞妹及多位閨密前往首爾旅遊，為準新娘舉辦「Hen's Party」（告別單身派對），購物、到咖啡店和酒吧一一做齊，宋熙年更為眾人準備「Seoul survival kit（首爾求生包）」，內裡包含風扇仔、解宿醉物品及帽子等等。從其中一張宋熙年與妹妹嘅合照中看到，宋熙年身穿淺綠色吊帶背心，妹妹則穿上白色抹胸上衣，並且戴上頭紗，二人臉型與五官輪廓甚為相似，笑容甜美。宋熙年於帖文中詢問：「Do we look alike？」（我們長得像嗎？），唔少網民都大讚宋熙年與妹妹似樣，同樣都大美女，極具氣質，又激讚二人牙齒非常整齊。

