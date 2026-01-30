獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣
「讓精品品牌集體心動」的新世代代表，宋雨琦絕對榜上有名！正式官宣成為Tiffany& Co.蒂芙尼大中華區品牌大使的她，身分還不只這些，包含：TORY BURCH包袋及鞋履系列代言人、FENDI品牌大使，也是潮流運動品牌adidas Originals的品牌代言人。從舞台到紅毯、從高訂珠寶、時尚精品到運動潮流，她總能在不同風格之間自由切換，卻又保有強烈的個人辨識度。
宋雨琦身上那種外柔內韌、甜酷並存的氣場，能撐得起奢華，也玩得動街頭，既有態度、又不費力，難怪她一口氣拿下多個重量級品牌身分，成為「新一代時尚精品寵兒」！
近期最受矚目的，莫過於Tiffany& Co. 正式宣布宋雨琦成為大中華區品牌大使。宋雨琦以全能藝人之姿活躍於國際舞台，從孤身啟程的追夢者，到如今閃耀舞台中央，她的成長軌跡本身就充滿力量與故事感。
在最新釋出的形象照中，宋雨琦配戴 TiffanyHardWear 系列，從項鍊、耳環、手鍊到戒指一應俱全。大膽有力的鍊節線條、鮮明俐落的輪廓，完全呼應她堅韌而自信的個性魅力，一種帶著鋒芒的女性力量，剛中帶柔、帥得很高級，再次證明她能把經典戴出新態度。
在TORY BURCH的角色中，宋雨琦則展現截然不同的面向。她以牛仔夾克、棉質背心與牛仔短裙打造輕鬆造型，搭配 FORGET ME NOT 勿忘我系列珠寶：花朵耳釘、密鑲項鍊、疊戴戒指與六角手鍊層層堆疊。這組以花為語的設計，從柔韌的花朵形態汲取靈感，用流暢弧線勾勒花瓣初綻的瞬間，清雅卻不脆弱，剛好呼應她外柔內韌的特質。甜美之中藏著力量，是很宋雨琦的時尚語言。
日前在社群曝光的adidas Originals穿搭照中，宋雨琦則完全切換到潮流模式。一套紅色公主袖運動外套搭配同色系短裙，喜氣又吸睛，銀色鞋款成為畫龍點睛的存在。
另一套則是全黑外套加短裙，腳踩黃色球鞋瞬間點亮全身，街頭感拉滿。沒有過度堆疊，卻每一套都很有態度，證明她對時尚的掌握不只限於精品，而是全場通吃。
從 Tiffany的珠寶、TORYBURCH 的優雅細節，到adidas Originals 的潮流實穿，宋雨琦完美展現自然又強大的吸引力，難怪精品們都想把她留在身邊。
