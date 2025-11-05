低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
宋雨琦「Tiffany公主」晚宴造型美到窒息！Tiffancy&Co.珠寶加身，高貴優雅靚到發光
又多一位「Tiffany公主」亮相！繼BLACKPINK Rosé，i-dle成員宋雨琦也來加持高級珠寶Tiffany&Co.。日前她出席活動時，佩戴了Tiffany高級珠寶系列的作品，包括Jean Schlumberger設計的蝴蝶造型頸鏈與鑲嵌藍色寶石的戒指，手上搭配了經典的「Bird on a Rock」腕錶，整套珠寶搭配得恰到好處，既不會過於浮誇，又能突顯她的個人魅力。
2025年Tiffany Blue Book的「Sea of Wonder」秋季珠寶系列，設計靈感源自海洋的動人美景。系列運用了頂級鑽石與彩色寶石，由藝術總監Nathalie Verdeille精心打造，從中可以看到Jean Schlumberger經典設計元素的重新演繹。
而造型的另一亮點，是宋雨琦身穿的Elio Abou Fayssal 2025春夏系列亮藍色緞面禮服！前短後長的設計展現出她優美的腿部線條，腳上配襯的Christian Louboutin Maria緞面高跟鞋以簡約黑色與亮藍禮服完美呼應。
整體造型高貴大方，難怪粉絲們紛紛在IG留言大讚「太美了」！
