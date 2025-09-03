完全沒看直接線上購！丫頭砸1200萬澳洲買房

▲丫頭近日登上《女人我最大》透露砸了1200萬在澳洲墨爾本買房，完全沒看房就直接在線上買，不過丫頭也坦承：其實是衝動。（圖／詹子晴丫頭小闆娘FB）

[NOWnews今日新聞] 女星丫頭（詹子晴）對投資理財有一套，而近日她登上《女人我最大》，透露在澳洲墨爾本買了一間17坪，要價約1200萬台幣的房子，還超勇敢的沒看屋，直接線上成交，買完隔月就成功出租，她也坦言「其實是衝動」。不過因為丫頭不在當地，所以不能參與社區會議，只能被動接受決策的結果，讓她覺得很可惜。

丫頭在節目公開日前於墨爾本買的房子，並透露原因「因為我就是世界各地飛，墨爾本是我一去就超愛」，覺得墨爾本是個什麼都有的城市，「很像在台北的感覺」，回台趕快做功課，上網聽房產說明會後，原本決定買下還沒開始蓋的預售屋，但朋友建議她若只是為了存錢收租金，並非自己住的話，就買墨爾本市中心已經蓋好的房子，不然會浪費3年時間收不到錢，丫頭覺得很有道理，就聽取友人意見。

▲丫頭在節目中公開於澳洲墨爾本買的房子。（圖／YouTube@tvbsqueen）

丫頭曝光新房高級裝潢 頂級公設引讚嘆

丫頭透露澳洲房子比較沒有扣除公設，並公開房內裝潢，從房間就可以看見漂亮景觀，公設不只有室內及室外電影院，還有烤肉區、存酒室、SPA按摩區、高爾夫球房間、桑拿室、高級圖書館等，都是飯店等級。

除此之外，丫頭也表示墨爾本政府對公民很友善，「錢放在銀行，銀行定存利率有6%，可是台灣銀行利率1點多、2%都算高，就算存錢好像也沒辦法增值，所以我租金拿到錢，再拿去銀行存，就可以一直錢滾錢，所以我覺得是個很好的方法」。

專家提醒外國人禁買二手房 丫頭透露買房唯一缺點

對於買這個房子的缺點，丫頭坦承是無法參與社區會議，常常有些活動或改變，丫頭都沒辦法參與，「我超想參與的欸，因為畢竟是我買的房子」，丫頭也透露原因是因為人要到現場。而專家Zack指出外國人去澳洲買房子只能買預售，或剛蓋好一年，禁止買二手屋，「只能買沒有人持有過的房子」，丫頭也直呼：「我那時候買的就是新成屋，所以才能買，很幸運」。

資料來源：《女人我最大》YouTube

