完全自動駕駛無法使用 7車主起訴Tesla涉欺詐

【on.cc東網專訊】7名購買完全自動駕駛能力（FSD）功能的電動車車主，因無法使用FSD功能起訴特斯拉涉嫌欺詐。北京市大興區人民法院上月就買賣合約糾紛案批量立案，為第一次有中國車主針對FSD功能對特斯拉提出訴訟。

原告之一的路飛（化名）表示，2019年購買配備HW3.0硬件的電動車，約一年後再支付5.6萬元人民幣（約6.2萬港元）購買FSD功能。購入後5年多，僅能夠實現高速公路上自動變換車道，當初宣傳的露天停車場自動召喚車輛、完全自動駕駛等功能均未成功實現。今年2月，Tesla官網顯示，FSD駕駛套件從「完全自動駕駛能力」更名為「FSD 智能輔助駕駛功能」，客服指功能只適配搭載HW4.0部分車型。路飛曾申請退款，但獲回覆「購買以後無法退款」。

廣告 廣告

一眾原告起訴特斯拉汽車銷售服務（北京）有限公司，要求「退一賠三」，即退還購買FSD功能的費用，並支付售價三倍賠償金。原告之一、系列案件的代理律師王有銀稱，上月接到法院通知系列案件已經立案，正等待一審開庭。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】