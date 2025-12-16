宏業於火災後停工 碧瑤灣搭棚工遭欠薪 工會：一層壓一層 出唔到糧畀工友 冀法團代償｜Yahoo

有 30 多名碧瑤灣搭棚工人發起行動，追討欠薪。（香港建造業總工會）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火災後，工程承辦商宏業建築工程有限公司的負責人被捕，屋宇署勒令相關項目暫時停工。受影響的包括薄扶林碧瑤灣，昨日（15日）有約 30 名搭棚工到場追討欠薪，涉款逾 300 萬元。協助工友的建造業總工會指，目前有待二判和業主立案法團釐清法律爭議，研究可否不經宏業代償款項給工友。工友昨日亦到勞工處正式落案求助。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑今早（16日）在港台《千禧年代》表示，受影響的工友 9 月中開工，做到 11 月，當二判完工後，提交帳單給業主立案法團，以批准工程費用，「準備交畀宏業，但發生火災，嚿錢 on hold」。他續指，究竟目前是宏業支付費用，還是業主立案法團可以代償，正尋求法律意見，「法律上有爭議，究竟工程費用應該畀宏業再分派落去？定係業主立案法團跨過宏業出畀工友？」他說，工友昨日到場與二判和業主立案法團商討，周六早上會再開會討論。

促勞工處介入「特事特辦」

被問除了碧瑤灣，還有沒有其他屋苑因宏業工程受影響，繼而令工友欠薪，吳偉樑說，自宏福苑火災發生至今，工會協助過幾個地方，包括宏福苑和屯門另一屋苑，「以我哋所知，二判交咗單，但遇上火災，一層壓一層，出唔到糧畀工友」。他希望在勞工處介入下，能夠「特事特辦」，業主立案法團可代償薪金。