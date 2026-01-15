宏業最後授權簽署人辭職 變相停運 27項樓宇工程恐須換承建商（附受影響樓宇名單）︱Yahoo

2024年宏業與宏福苑時任法團簽署3.3億元的大維修合約。

【Yahoo新聞報道】宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」，公司僅餘一位「獲授權簽署人」（簡稱AS）黃忠基近日辭任。營造師學會會長湯毓祺向《Yahoo新聞》表示，沒有AS的承建商不能承接新工程或繼續原有工程，令宏業變相停運。根據屋宇署資料，現時宏業手頭有28項工程，除了一個項目承建商委任已被撤回，餘下27個項目去向未明。湯毓祺指，要視乎工程合約條文，才能判斷能否終止合約，另聘承建商接手，建議政府部門協助小業主理解合約條款。

宏業原本有兩位獲授權簽署人，張玉濤去年底已離職。屋宇署回覆《Yahoo新聞》時指，本月5日收到宏業來函通知，另一位獲授權簽署人黃忠基已辭任，現時無AS代表宏業行事，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。黃忠基早前因宏福苑事件被捕，其後被傳媒揭發他同是房屋署外聘屋宇保養測量師。

根據屋宇署的一般建築承建商名冊，宏業已經沒有任何一位獲授權簽署人可代其行事，按規定工程必須停止。

香港營造師學會會長湯毓祺解釋，所謂授權簽署人（Authorized Signatory），是指代表承建商執行《建築物條例》下的要求。若承建商沒有AS，受條例管制的任何建築工程都要即時停工，亦不能承接新工程，「所以個影響其實係等於間公司停止咗運作。」

他表示，雖然承建商可以聘請一位新AS上任，但要向屋宇署提交書面資料申請，署方需審核新AS的履歷，亦會安排面試。一般而言署方每月安排一次面試，但亦要視乎有多少人申請，「變成好多時候你等安排面試期，可能都要等幾個月......面試完之後，又要等佢哋有一個正式嘅結果。」

宏業承辦項目包括西半山住宅

現時宏業短期內能否填補AS空缺成疑，但公司早前已承接28項私人工程（見表）。屋宇署本月初回覆傳媒，除了其中一個項目的註冊承建商委任已被撤回外；就其餘27項工程，宏業仍未交安全審核結果及改善方案。

翻查宏業承辦的工程項目，當中港島區佔多，當中有七個位於中西區，包括西半山寧養臺。

【宏業承建的工程項目】

港島區

柴灣新業街7號協興工業大廈

西灣河康祥街8號太康樓

北角春秧街89號大興大廈

錦屏街21至27號及21A至27A號東發大廈

跑馬地奕蔭街34至36號文華樓

銅鑼灣軒尼詩道451至457號勝華樓

軒尼詩道187至193號濂風大廈

般咸道78號寧養臺

中環德己立街2至18號業豐大廈

堅道135至137A號金谷大廈

堅道110至118號安峰大廈

干德道14號翡翠樓

香港高陞街48至66號高陞大廈

西營盤水街1C至1K號及安寧里1至15號東利大廈

香港仔大道166至168號

九龍區

旺角水渠道34至36A號東樂大樓

水渠道34至36（涉兩個項目）

九龍城衙前圍道32號衙前圍大樓

何文田何文田街38至40號文裕閣

九龍塘太子道西237A號華美閣

彌敦道510至512號彌敦大廈

長沙灣青山道332至334號

必嘉圍7至21號，必嘉街44至50號及溫思勞街51至57號

新界區

葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈

葵涌光輝圍39A號昌偉大廈

大埔鄉事會街41至49號，運頭街51至53 號，2C至2O運頭坊及大火里6至8號

石湖墟新財街1至5號及新勤街2至6號慎忠樓

*屋宇署沒有提及哪一個項目的承建商委任已被撤

資料來源：屋宇署

業界：小業主宜諮詢法律顧問

屋宇署回覆《Yahoo新聞》時表示，署方正聯絡相關工程的認可人士，對於個別只需由註冊承建商負責進行的小型工程，署方正直接聯絡有關業主組織，通知他們需另行委任新承建商以繼續工程。惟署方未有交代具體哪些項目需另行委任新承建商。

湯毓祺分析，由於宏業與不同樓宇的法團已簽訂工程合約，現況能否解約轉換新承建商接手，要視乎合約中的終止條款，「其中一個好普遍會出現嘅理由，若然承建商不能履行職責、不能履行職務去完成合約，業主係有權去終止份約嘅。當然詳細點樣做，就好視乎合約入面點樣寫。」他建議小業主找法律顧問研究現況是否已構成終止合約理由，政府部門亦可協助居民理解合約內容。

對於有立法會議員建議，屋宇署直接把宏業「釘牌」，令小業主可直接找新承建商。湯毓祺表示，政府有權直接「釘牌」，但不建議濫用機制，實際承建商亦可上訴，例如早前工程公司「精進建築」就向高等法院提出上訴，令政府一度暫緩釘牌決定。

翻查宏業在宏福苑的大維修合約，列出法團可終止合約的理由，如果屬「工程完成前，無理停工」、「未按照規定進度盡力施工」，建築師事務所可將違約事項通知承建商，承建商收到通知書14日後，仍繼續違約事項，法團可以掛號或存記錄之通知，終止任用承建商。此外，承建商破產結束營業或由債權人接管，合約就會立即自動終止。

翻查宏福苑的大維修合約，有訂明法團終止合約的條款，包括「無理停工」、未按規定進度施工或破產等。

趙恩來：最理想是雙方協議解除合約

「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發言人趙恩來分析，若屋宇署把宏業釘牌，能啟動終止合約條款，但署方很少在持牌承建商有效註冊期中途「釘牌」。他認為最理想是承建商與業主能協議解除合約。

至於屋宇署提到，個別只需由註冊承建商負責進行的「小型工程」，業主需另行委任新承建商以繼續工程。趙恩來指，現時大維修多數被界定為二級或三級的小型工程，除非涉及改動原有樓宇設計，否則小型工程牌照已夠資格接手。

湯毓祺指出，現行的一般建築承建商名冊（RGBC）有800多個合資格承建商，而小型工程在資歷、要求、背景要求相對沒那麼高，合資格小型工程承建商數量更多。

但他強調，無論宏業的工程項目最終由小型工程承建商或一般建築承建商接手，仍要面對能否順利解除原有工程合約，「合約始終規管咗業主，將成個維修工程項目列晒工作範圍，無論大與小工程都好，都係判畀呢個承建商（宏業）去做，你唔能夠無端端將合約有啲工程斬出嚟，搵第二個去做。」

對於宏業停工至欠薪情況，勞工處回覆《Yahoo新聞》查詢時稱，已收到相關求助，並已聯絡包括涉及的承判商、僱主及工人代表等各有關方面，協商解決欠薪事宜。處方未有正面回應涉及多少宗求助個案，呼籲如有其他工人被拖欠工資等僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科登記資料，處方會提供適切協助。