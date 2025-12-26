宏福大火一個月｜先天心臟病患者喪母 寫信承諾以堅強報答養育之恩：活成妳會安心的模樣︱Yahoo

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Yahoo新聞報道】「願生者堅強，逝者安息」是很多人面對災難的共同願望。宏福苑五級火事發一個月，《Yahoo新聞》今日聯絡多位被大火奪去親人的居民，其中包括一名先天性心臟病患者，她在火災中失去了她一生感激的母親，她的成長之路比一般人艱難，全靠母親的愛護與扶持，才令她可以長大成人。二人原本約定本月初去旅行賞紅葉，如今要靠 AI 生成的照片，才能幫母女二人圓夢。她撰長信向母道別，承諾會延續母親的愛，照顧好自己，「妳給我的愛，已經長成我心裡最柔韌的根。從今以後，我就是妳留在人間，繼續生長的那一部分。」
Polly 自出生不久，便確診患有先天性心臟病，雖然她的身體比一般的孩子更需要特別照顧，但她從母親身上所得到的愛，從來沒缺少。多年來母親的愛護和出進醫院的陪伴，令母女二人的感情更深厚。Polly 現時已踏足社會，具備經濟能力，時刻希望報答養育之恩，閒時帶母親去旅行，作為孝順方式。她向記者展示一張 由 AI 生成的照片，表示「本身約咗 12 月 3日 睇紅葉，但去唔到⋯⋯」如今只能盼在天上的母親能看到此照片，代表二人完成了這個沒有出發的旅程。
記者問道，如果有機會向母親傳達心意，會想說什麼，表示可以由記者筆錄，或者由她親自書寫。Polly 選擇以自己的文字表達，並問記者什麼時候需要提交，記者說希望在今日大火一個月刊登，她二話不說立即寫起來。
以下是 Polly 給母親的信，授權《Yahoo新聞》連同母女二人賞紅葉的 AI 生成照一併刊登。
「給媽媽的話：
出世無耐，就證實有先天性心臟病。
由細到大，全靠妳悉心照顧，我才長大到今天。
天氣轉涼，妳總會叮囑：「著多件衫。」
夜晚出門，妳總會說：「小心啲，早啲返。」
但一場火，帶走了我們的家，也帶走了妳。
我知道，我做每件事，妳都會擔心。
所以從今天起，我答應妳：
我會好好代替妳，照顧自己。
食好、穿暖、過得穩妥。
學習在沒有妳叮嚀的日子裡，
記得為自己添衣，為自己煮一碗暖湯。
媽媽，放心。
我大個女了。
妳就和家姐團聚，在天上好好休息，
看著我一步一步，
活成妳會安心的模樣。
妳給我的愛，已經長成我心裡最柔韌的根。
從今以後，
我就是妳留在人間，
繼續生長的那一部分。
我會好好生活，
連同妳的那一份。
（媽媽，我想妳。我會勇敢。）
囡囡」
