宏福大火一個月｜善良之家痛失 3 名成員 視喪生印傭為家人 家屬仰靈堂照片望真相水落石出︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑五級火事發一個月，部份失去摯親的家庭已完成後事，但對家屬來說，仍有許多放不下的悲傷與疑問，期盼以真相與懲處，還眾多死者一個公道。《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，包括一個充滿善良成員的家庭，他們被大火奪去了父親、嫲嫲以及一名盡心服務的印傭姐姐。家庭成員Charlie 表示，這 3 名逝去的家人，都是非常善良的人。面對靈堂照片及「主懷安息」四個大字，Charlie 心生疑問，在真相未明的情況下，到底逝者能否安息？

Charlie 表示，家中印傭姐姐SITI 的遺體已經登上往印尼的飛機，家中三位先人的後事終於告一段落。記者問道，為何會溫柔地稱呼印傭姐姐為「家人」，Charlie 解釋指，「姐姐 SITI 已經照顧左嫲嫲 5 年啦，原定 26 年 3 月約滿返印尼探親幾個禮拜，然後會續約繼續照顧嫲嫲」，認為 5 年是很長的時間，又讚揚 SITI 「佢細心溫柔又鍾意笑、煮飯好食到嫲嫲都話自己已經將畢生煮飯功力傳晒俾佢」，故這個家庭早已視 SITI 為重要成員。

憶父親生前勤做義工 全世界 TOP 1%善良

Charlie 痛失的還有父親與嫲嫲，她憶述大火當日下午，三名逝者曾到酒樓飲茶，回家不久便發生火警，在下午 3 時 25 分她最後一次與父親通話，「然後就沒有然後」。她表示，嫲嫲是虔誠的教徒，爸爸每週都做幾天義工，而印傭姐姐 SITI 善良到在嫲嫲上年生病住院時，即使在休假的日子，仍自己去醫院探望嫲嫲。

被問到在大火一個月，在什麼說話想為離世的親人表達，Charlie 最希望記錄 3 名離世家人的善良往事。

以下文字為 Charlie 親自所寫：

「 我喪生的三位家人真係非常善良嘅人、尤其係家父：佢唔單止孝順嫲嫲又係好爸爸、佢幾乎每日都會去做義工、對錢銀又睇得好淡，見到有需要嘅人佢真係會出錢幫。如果善良可以量化、佢一定係全世界 TOP 1%善良嘅人。

當日佢哋大約兩點喺廣福邨嘅明星酒家飲完茶，返到屋企一個鐘都冇就火燭。我 3:25pm 同爸爸最後通話，就沒有然後了。如果死嘅喺我，我會反省自己喺咪平時我冇積夠陰德。但佢哋真係特別好嘅人，唔應該咁慘咁走㗎。」

面對靈堂上父親和嫲嫲的黑白照片，抬頭有「主懷安息」四個大字，Charlie 心情複雜，望真相水落石出，「我心想他們走得冤屈，真的會安息嗎？」，又表示「聖經說，要原諒別人 70 個 7 次，我還不知道這場火到底是誰扇的風誰點的火，我連要原諒誰，我都不知道，我可以怎樣開始原諒？」Charlie 補充指，他們一家都不是想出名的人，只望社會記住逝者的善良，以及受影響的居民，早日得到公道的答案。