宏福大火一個月｜年輕夫婦失雙親及BB 初為人母 7 個月道別愛女：下一世你經過嘅話，記得要認得我哋︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】在宏福苑五級火事發一個月的今天，《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，他們親自向逝者寫下道別的說話。信中的每字每句，都代表著一個又一個被拆散的家庭，以及被大火摧毀的家園。其中一名宏昌閣的母親，在大火中失去了一名僅 7 個月大的 BB，以及家中兩老。她感嘆，昔日建立美好的家，如今已被無情大火奪去。

在大火發生期間，《Yahoo新聞》接獲一位宏昌閣母親的求助，指事發時她因外出上班，她的 7 個月大 BB 由家中兩老在宏昌閣單位托管，大火期間她與兩老失聯，一直未知兩老和愛女下落。尋找數日後，她終得知 3 人離世的消息。她和丈夫同時間失去了兩老以及初生嬰兒，一共上下兩代人，承受著巨大的悲痛。

她分享一張昔日在家中所拍攝的海景，憶起當日建立美好的家，並用自己的文字，寫下對女兒的思念和道別。

「親愛嘅bb,

我最親愛嘅女兒，你出世嗰日，羅醫生平安咁帶你黎到呢個世界。嗰時我喺度諗：從此以後，我再冇辦法用身體保護你，將你同呢個世界隔開嘞。

我係你媽咪，但原來我可以做同唔可以做嘅極其有限。但你出世之後反而帶俾屋企好多好多嘅歡樂，爺爺嫲嫲日日都笑到見牙唔見眼。你爸爸話：『阿b每次對住你都笑得特別開心㗎。』

不過世界原來好大，能夠成為你嘅爸爸媽媽我地真係好開心，因為你真係好得意。下一世你經過嘅話，記得要認得我地、再揀我地做你爸爸媽媽呀⋯⋯」

她感嘆，無論用多少錢都不能換回親人和當初建立的家庭，如今會帶著悲痛，繼續面對未來的人生。