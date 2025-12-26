宏福大火一個月｜致逝去的親人—— 專訪多名失去摯親居民：連要原諒誰都不知道，我可以怎樣開始原諒？｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】宏福苑五級火事發短短一個月，對痛失摯親和家園的居民卻是恍如隔世，社會能否持續關注亦成為事件焦點。《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，有人失去父親、嫲嫲及視為家人的印傭姐姐；有人失去父母及一名 7 個月大BB 共上下兩代人；有人自幼患先天心臟病，由母親悉心照料長大成人，一場無情火奪走了她的母親。記者問每一個人有什麼說話想對逝去摯親表達，他們均透過親自書寫，抒發對逝者的思念，以及對事件的感受，亦有居民感嘆親人「走得冤屈，真的會安息嗎？」認為事件真相未明，「我連要原諒誰，我都不知道，我可以怎樣開始原諒？」

在大火發生一個月的日子，記者跟進失去摯親的居民情況，當問到如果有機會向天上的親人傳達心聲，可會說些什麼，他們均選擇透過自己的文字，代替記者筆錄，親自紀錄逝者生前的善良往事，以及對逝者的種種思念、承諾和道別，授權《Yahoo新聞》刊登。

年輕夫婦痛失上下兩代人

一名居住在宏昌閣的母親，今年初為人母，她的 BB 在大火喪生時，僅 7 個月大。大火發生期間，她一直與托管女兒的老爺和奶奶失聯，尋找數日後，換來的只是 3 名親人的死訊。她和丈夫痛失家中兩老，以及初生嬰兒，共上下兩代人。

她用自己的文字，寫下對女兒的思念和道別。

「親愛嘅bb,

我最親愛嘅女兒，你出世嗰日，羅醫生平安咁帶你黎到呢個世界。嗰時我喺度諗：從此以後，我再冇辦法用身體保護你，將你同呢個世界隔開嘞。

我係你媽咪，但原來我可以做同唔可以做嘅極其有限。但你出世之後反而帶俾屋企好多好多嘅歡樂，爺爺嫲嫲日日都笑到見牙唔見眼。你爸爸話：『阿b每次對住你都笑得特別開心㗎。』

不過世界原來好大，能夠成為你嘅爸爸媽媽我地真係好開心，因為你真係好得意。下一世你經過嘅話，記得要認得我地、再揀我地做你爸爸媽媽呀⋯⋯」

自幼患心臟病 失去一生感激的母親

居民 Polly 自出生不久便確診有先天心臟病，她表示，全靠母親的悉心照料和扶持，才能把她養育成人。在她的成長的記憶之中，每一天都是母親的關懷、愛護和出進醫院的陪伴，故長大後與母親的感情特別要好，時刻銘記要孝順母親、帶她去旅行作為報答，「本身約咗 12 月 3日 睇紅葉，但去唔到⋯⋯」

Polly 親自寫了一封信，向母親承諾會照顧好自己。

「給媽媽的話：

出世無耐，就證實有先天性心臟病。

由細到大，全靠妳悉心照顧，我才長大到今天。

天氣轉涼，妳總會叮囑：「著多件衫。」

夜晚出門，妳總會說：「小心啲，早啲返。」

但一場火，帶走了我們的家，也帶走了妳。

我知道，我做每件事，妳都會擔心。

所以從今天起，我答應妳：

我會好好代替妳，照顧自己。

食好、穿暖、過得穩妥。

學習在沒有妳叮嚀的日子裡，

記得為自己添衣，為自己煮一碗暖湯。

媽媽，放心。

我大個女了。

妳就和家姐團聚，在天上好好休息，

看著我一步一步，

活成妳會安心的模樣。」

（節錄自 Polly 文字，全文請見連結。）

最後通話「沒有然後」被奪 3 名家人

Charlie 自小跟家人居住在宏福苑，她的父親、嫲嫲及印傭姐姐在大火中不幸喪生，在當日下午火警發生期間，曾與父親作最後通話，「然後就沒有然後」。她表示， 3 位逝者都是她的家人，包括 5 年來盡忠職守照顧家人的印傭姐姐 SITI，也早已被視為重要的家庭成員。

Charlie 親自寫下三名家人的善良往事：

「我喪生的三位家人真係非常善良嘅人、尤其係家父：佢唔單止孝順嫲嫲又係好爸爸、佢幾乎每日都會去做義工、對錢銀又睇得好淡，見到有需要嘅人佢真係會出錢幫。如果善良可以量化、佢一定係全世界TOP 1%善良嘅人。」

「我的爸爸嫲嫲和SITI生前都很善良，是我們家最善良的三位成員，嫲嫲是虔誠的教徒，爸爸每週都做幾天義工，SITI善良到在嫲嫲上年生病住院時，在休假的日子，自己去醫院探望嫲嫲。」

（節錄自Charlie 的文字，全文請見連結。）

她坦言，面對靈堂上父親和嫲嫲的黑白照片，抬頭有「主懷安息」四個大字，心情複雜，「我心想他們走得冤屈，真的會安息嗎？」，又指「聖經說，要原諒別人 70 個 7 次，我還不知道這場火到底是誰扇的風誰點的火，我連要原諒誰，我都不知道，我可以怎樣開始原諒？」