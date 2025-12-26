宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福大火一個月｜致逝去的親人 — 專訪多名失去摯親居民：連要原諒誰都不知道，我可以怎樣開始原諒？｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級火事發短短一個月，對痛失摯親和家園的居民卻是恍如隔世，社會能否持續關注亦成為事件焦點。《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，有人失去父親、嫲嫲及視為家人的印傭姐姐；有人失去父母及一名 7 個月大BB 共上下兩代人；有人自幼患先天心臟病，由母親悉心照料長大成人，一場無情火奪走了她的母親。記者問每一個人有什麼說話想對逝去摯親表達，他們均透過親自書寫，抒發對逝者的思念，以及對事件的感受，亦有居民感嘆親人「走得冤屈，真的會安息嗎？」認為事件真相未明，「我連要原諒誰，我都不知道，我可以怎樣開始原諒？」
在大火發生一個月的日子，記者跟進失去摯親的居民情況，當問到如果有機會向天上的親人傳達心聲，可會說些什麼，他們均選擇透過自己的文字，代替記者筆錄，親自紀錄逝者生前的善良往事，以及對逝者的種種思念、承諾和道別，授權《Yahoo新聞》刊登。
年輕夫婦痛失上下兩代人
一名居住在宏昌閣的母親，今年初為人母，她的 BB 在大火喪生時，僅 7 個月大。大火發生期間，她一直與托管女兒的老爺和奶奶失聯，尋找數日後，換來的只是 3 名親人的死訊。她和丈夫痛失家中兩老，以及初生嬰兒，共上下兩代人。
她用自己的文字，寫下對女兒的思念和道別。
「親愛嘅bb,
我最親愛嘅女兒，你出世嗰日，羅醫生平安咁帶你黎到呢個世界。嗰時我喺度諗：從此以後，我再冇辦法用身體保護你，將你同呢個世界隔開嘞。
我係你媽咪，但原來我可以做同唔可以做嘅極其有限。但你出世之後反而帶俾屋企好多好多嘅歡樂，爺爺嫲嫲日日都笑到見牙唔見眼。你爸爸話：『阿b每次對住你都笑得特別開心㗎。』
不過世界原來好大，能夠成為你嘅爸爸媽媽我地真係好開心，因為你真係好得意。下一世你經過嘅話，記得要認得我地、再揀我地做你爸爸媽媽呀⋯⋯」
相關報道：宏福大火一個月｜年輕夫婦失雙親及BB 初為人母 7 個月道別愛女：下一世你經過嘅話，記得要認得我哋︱Yahoo
自幼患心臟病 失去一生感激的母親
居民 Polly 自出生不久便確診有先天心臟病，她表示，全靠母親的悉心照料和扶持，才能把她養育成人。在她的成長的記憶之中，每一天都是母親的關懷、愛護和出進醫院的陪伴，故長大後與母親的感情特別要好，時刻銘記要孝順母親、帶她去旅行作為報答，「本身約咗 12 月 3日 睇紅葉，但去唔到⋯⋯」
Polly 親自寫了一封信，向母親承諾會照顧好自己。
「給媽媽的話：
出世無耐，就證實有先天性心臟病。
由細到大，全靠妳悉心照顧，我才長大到今天。
天氣轉涼，妳總會叮囑：「著多件衫。」
夜晚出門，妳總會說：「小心啲，早啲返。」
但一場火，帶走了我們的家，也帶走了妳。
我知道，我做每件事，妳都會擔心。
所以從今天起，我答應妳：
我會好好代替妳，照顧自己。
食好、穿暖、過得穩妥。
學習在沒有妳叮嚀的日子裡，
記得為自己添衣，為自己煮一碗暖湯。
媽媽，放心。
我大個女了。
妳就和家姐團聚，在天上好好休息，
看著我一步一步，
活成妳會安心的模樣。」
（節錄自 Polly 文字，全文請見連結。）
最後通話「沒有然後」被奪 3 名家人
Charlie 自小跟家人居住在宏福苑，她的父親、嫲嫲及印傭姐姐在大火中不幸喪生，在當日下午火警發生期間，曾與父親作最後通話，「然後就沒有然後」。她表示， 3 位逝者都是她的家人，包括 5 年來盡忠職守照顧家人的印傭姐姐 SITI，也早已被視為重要的家庭成員。
Charlie 親自寫下三名家人的善良往事：
「我喪生的三位家人真係非常善良嘅人、尤其係家父：佢唔單止孝順嫲嫲又係好爸爸、佢幾乎每日都會去做義工、對錢銀又睇得好淡，見到有需要嘅人佢真係會出錢幫。如果善良可以量化、佢一定係全世界TOP 1%善良嘅人。」
「我的爸爸嫲嫲和SITI生前都很善良，是我們家最善良的三位成員，嫲嫲是虔誠的教徒，爸爸每週都做幾天義工，SITI善良到在嫲嫲上年生病住院時，在休假的日子，自己去醫院探望嫲嫲。」
（節錄自Charlie 的文字，全文請見連結。）
她坦言，面對靈堂上父親和嫲嫲的黑白照片，抬頭有「主懷安息」四個大字，心情複雜，「我心想他們走得冤屈，真的會安息嗎？」，又指「聖經說，要原諒別人 70 個 7 次，我還不知道這場火到底是誰扇的風誰點的火，我連要原諒誰，我都不知道，我可以怎樣開始原諒？」
其他人也在看
宏福大火一個月｜年輕夫婦失雙親及BB 初為人母 7 個月道別愛女：下一世你經過嘅話，記得要認得我哋︱Yahoo
在宏福苑五級火事發一個月的今天，《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，他們親自向逝者寫下道別的說話。信中的每字每句，都代表著一個又一個被拆散的家庭，以及被大火摧毀的家園。其中一名宏昌閣的母親，在大火中失去了一名僅 7 個月大的 BB，以及家中兩老。她感嘆，昔日建立美好的家，如今已被無情大火奪去。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福大火一個月｜善良之家痛失 3 名成員 視喪生印傭為家人 家屬仰靈堂照片望真相水落石出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級火事發一個月，部份失去摯親的家庭已完成後事，但對家屬來說，仍有許多放不下的悲傷與疑問，期盼以真相與懲處，還眾多死者一個公道。《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，包括一個充滿善良成員的家庭，他們被大火奪去了父親、嫲嫲以及一名盡心服務的印傭姐姐。家庭成員Charlie 表示，這 3 名逝去的家人，都是非常善良的人。面對靈堂照片及「主懷安息」四個大字，Charlie 心生疑問，在真相未明的情況下，到底逝者能否安息？Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福大火一個月｜先天心臟病患者喪母 寫信承諾以堅強報答養育之恩：活成妳會安心的模樣︱Yahoo
《Yahoo新聞》今日聯絡多位被大火奪去親人的居民，其中包括一名先天性心臟病患者，她在火災中失去了她一生感激的母親，她的成長之路比一般人艱難，全靠母親的愛護與扶持，才令她可以長大成人。二人原本約定本月初去旅行賞紅葉，如今要靠 AI 生成的照片，才能幫母女二人圓夢。她撰長信向母道別，承諾會延續母親的愛，照顧好自己，「妳給我的愛，已經長成我心裡最柔韌的根。從今以後，我就是妳留在人間，繼續生長的那一部分。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 1 天前
宏福苑大火一個月｜記者手記：大埔人採訪大埔人 回家的記認 未完的追尋︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】11月26日下午三點多，收到同事傳來宏福苑棚架着火的消息，心想「又燒棚架？不過應該好似中環嗰次咁，淨係燒棚架唔會燒到樓」。我找到網民拍攝的起火影片，盤算如何落筆，再低頭看新訊息——這場火已經升為三級，而且多棟同時起火。那時，腦袋浮現今年夏天一位宏福苑街坊說的話：「我成年都開唔到冷氣，熱死，好彩就快搞掂！」Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑大火｜00後居民反駁不知足論 樂翹樓三口同住無房間一屋是床 只盼有家的感覺｜Yahoo
大埔宏福苑火災距今，剛剛一個月。今日迎來了聖誕節，鬧巿這天燈影串串，居民難以盡興，但也不想掃興。Isaac說，大火後得到很多朋友的問候和關心，「係感動的，成世人未收過咁多訊息。」（其實他今年只是23歲）不過由於現在社會氣氛差，他不想常常對着朋友放負，寧願偶爾在Threads上寫幾句作為災民的心情，當發洩一下，「有時睇完新聞有啲嘢想講，有時睇到啲網民鬧災民唔知足，想反駁一吓，便在Threads上寫。」Yahoo新聞 ・ 22 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 5 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
日本大阪道頓堀大樓2消防殉職火警 報告揭非防火廣告牌致迅速蔓延
日本大阪著名旅遊區道頓堀，在今年8月發生的大樓火警，導致2名消防員殉職的慘劇，大阪市消防局的調查委員會在周四（25日）公布中期報告，指火警造成全幢大廈起火的原因，與外牆的非防火廣告牌有關。 在今年8月18日的上午，沿道頓堀川旁的一幢6層高大廈以及鄰近的另一幢7層大廈發生火警，最終因為7層高大廈發生樓層倒塌，困住在am730 ・ 11 小時前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 6 小時前
美烏草擬20點和平計畫 澤倫斯基稱近期將會川普
（法新社基輔26日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，為推動俄羅斯全面入侵烏國的戰事休止，他很快就會和美國總統川普會面，且許多事情有望於新年前拍板定案。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文寫道：「我們已同意近期與川普（Donald Trump）總統召開最高層級會議，許多事務有可能於新年前做出決定。」法新社 ・ 3 小時前
添麥菲新作開畫大敵當前票房成功搶灘 與女友過聖誕被視為家人
【on.cc東網專訊】美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）事業愛情兩皆得意，新作《Marty Supreme》近期於北美熱映中，而他與真人騷明星女友Kylie Jenner的愛情亦光速發展。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
九個小女孩為宏福苑居民寫聖誕童願：「不必害怕，明天會比今天好」｜冼麗婷
九個只有八歲到九歲的小女孩，在聖誕前夕，來上寫作班最後一課，一個都沒缺席。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
暖風機推薦｜冬天必備暖風機推介！最平低至$174／Dyson三合一暖風空氣清新機平近$2,000
這幾日氣溫急降，在家中就算穿了Heattech都仍不夠暖，很希望有部暖風機，讓整個屋企環境變得溫暖，不用凍到震。如果你還心大心細，不知從何入手暖爐，可以參考以下6款暖風機推薦，當中暖風機最平低至$174，還有三合一暖風空氣清新機，一年四季都用到！以下會教大家選購暖風機時的要點，根據自己需要去買一部心水暖風機，待在家裡暖笠笠！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
荃灣中港牌七人車逆線衝行人路「U-turn」 途人憤而拍打車身(有片)
又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿憤而拍打車身。am730 ・ 7 小時前
特朗普行政權強勢擴張 美國權力失衡警報拉響
當甘迺迪表演藝術中心悄悄更名為「特朗普 - 甘迺迪中心」，連參議院共和黨領袖 John Thune 都措手不及並坦言感到震驚。這座 1964 年為紀念甘迺迪設立的殿堂，一夕之間被添上現任總統之名，美國國會尚未就此表決，這一情形也凸顯在特朗普第二任鐵腕施政下，美國國會正淪為行政分支的配角。鉅亨網 ・ 12 小時前
森林「畢加索」與世長辭
【Now Sports】諾定咸森林周四證實，曾被盛讚是「足球界畢加索」的前蘇格蘭翼鋒約翰羅拔臣與世長辭，享年72歲。「我們懷著無比悲痛的心情宣佈，諾定咸森林的傳奇人物和摯友約翰羅拔臣（John Robertson）去世了。」森林的聲明寫道：「約翰是己隊隊史真正偉大的球員，也是兩屆歐冠盃的冠軍得主。無與倫比的天賦、謙遜的品格以及對諾定咸森林矢志不渝的奉獻精神，將永遠銘記在我們心中。」約翰羅拔臣17歲便加入森林，在傳奇教練白賴仁哥洛夫上任後被安排踢左翼鋒，幫助球隊在1977年升入英格蘭頂級聯賽，並立即在之後數年贏得聯賽冠軍和兩座歐冠盃（歐聯前身）。在兩年的歐冠盃決賽，羅拔臣都發揮關鍵作用；1979年那一屆，他貢獻助攻給杜利華法蘭西斯建功，以1:0擊敗馬模；1980年對漢堡的決賽，他更射入全場唯一入球，助森林兩奪歐冠盃。哥洛夫曾這樣讚美羅拔臣：「我見過最優秀的控球者之一，和巴西人或意大利人一樣出色。給他一個球和一碼草坪，他就能成為藝術家，我們這項運動的畢加索。」now.com 體育 ・ 7 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 1 天前