宏福苑世紀大火 跨部門人員繼續調查

【動物專訊】大埔宏福苑五級大火造成大量家破人亡，與至親至愛從此陰陽相隔。一位住在高層的伯伯不幸離世，兩隻貴婦狗不知所蹤，懷疑在逃生過程中走失，兩狗至今生死未卜。其親友已得知伯伯死訊，哀傷之餘亦希望能夠尋回兩隻狗狗，只盼兩狗能夠奇蹟生還。 據知，該兩隻貴婦狗狗因事寄住在伯伯家中，惟兩隻狗平時都留在家中，很少出街，遇上這種災難應該會十分驚慌，由於現時沒有找到兩狗蹤影，估計可能是在混亂中走失。伯伯親友及狗主也希望尋回兩狗狗，盼望兩狗狗能夠平安尋回。 除了伯伯和兩貴婦狗個案，宏福苑還有很多動物至今音訊杳然，很多主人仍不放棄，每日在封鎖線外等待消防員的救援消息。宏泰閣103室的住戶麥小姐雖然幸運地避過死劫，但她心愛的貴婦狗Archie當時在屋內，她這幾日一直在等待奇蹟出現，但她今日收到的消息，卻是消防員說單位內幾乎燒光，沒有找到她狗狗的蹤影，令她對尋回愛犬感到很悲觀和難過。 3歲的Archie從小便由她養大，感情很深厚，狗狗性格亦十分乖巧。大火發生當日她趕回家中，卻已不得其門而入，只能告訴消防員愛犬留在單位中，她說當日狗狗有穿衫仔，亦有戴著軟棉棉的頭罩。她說：「我很心急想再見到他，他很乖亦很細膽

香港動物報 ・ 1 天前