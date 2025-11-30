宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑世紀大火 跨部門人員繼續調查
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火過後，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證，當中有警員檢走一袋東西。另外愛護動物協會人員到場檢獲動物。
現場所見，屋苑環境惡劣，大廈外牆嚴重熏黑，屋苑對開空地滿布竹棚、雜物及積水，人員進出現場需額外留神。
