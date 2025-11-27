焦點

大埔宏福苑五級火　大小商戶緊急支援一覽

Yahoo Tech HK

宏福苑五級大火︱小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港

雷軍社交平台祈願逝者安息、傷者康復 基金會稱將持續關注災情 與社會各界協助災民渡過難關。

Eric Chan
Eric Chan
Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang

香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。

小米集團創辦人雷軍在微博發文，表示香港小米基金會捐贈 1000 萬港元馳援大埔火災救援，同時祈願逝者安息、傷者早日康復，並祝願受災市民盡快渡過難關。

更新：截止到 27 日晚間，以下科技公司均宣布捐款賑災。

  • 騰訊：1,000 萬港元

  • 小米：1,000 萬港元

  • 字節跳動：1,000 萬港元

  • 小鵬汽車：1,000 萬港元

  • 比亞迪：1,000 萬港元

  • 阿里巴巴：2,000 萬港元

  • 螞蟻集團：2,000 萬港元

  • 網易：1,000 萬港元

  • 美的：1,000 萬港元

  • Lenovo：1,000 萬港元

  • 小紅書：500 萬港元

  • 順豐：2,000 萬港元

  • 百度：1,000 萬港元

  • 海爾：1,000 萬港元

【情緒支援熱線】

  • 紅十字會心理支援熱線：5164 5040

  • Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

  • 社會福利署熱線：2343 2255

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

  • 撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

  • 生命熱線：2382 0000

  • 明愛向晴熱線：18288

  • 醫院管理局精神健康專線：2466 7350

  • 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

更多內容：

不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo

廣告

微博（雷軍）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資

京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 3 小時前

中央港澳辦：全力支持港府應對處置火災事故

昨日(26日)下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中央港澳辦表示，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作。 中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。 在中央港澳辦指導下，中聯辦成立應急專班已連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬

大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬

馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。

Fortune Insight ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」　公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」　公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。

Yahoo新聞 ・ 6 小時前
各方支援宏福苑五級火災民

各方支援宏福苑五級火災民

【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取信和集團及黃廷方慈善基金：撥款2000萬港元支援賑災；香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援李兆基基金：捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置周大福集團：捐款2000萬港元香港小米基金會：捐款1000萬港元騰訊公益慈善基金會：首批捐款1000萬元安踏體育：捐出1000萬元現金及2000萬元禦寒物資 #要聞

now.com 新聞 ・ 5 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%

傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%

大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。

28Hse.com ・ 6 小時前

李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援

李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 7 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標

香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標

香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。

鉅亨網 ・ 7 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白

香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白

香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。

鉅亨網 ・ 5 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制

世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制

大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。

BossMind ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救　友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救　友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
屈臣氏集團：已協調近2萬件物資送往臨時庇護中心 支援大埔受災人士

屈臣氏集團：已協調近2萬件物資送往臨時庇護中心 支援大埔受災人士

屈臣氏集團表示，十分關心今次大埔宏福苑火災中受影響的居民，集團旗下香港零售品牌香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨日(26日)全力協調將近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等，以支援受影響居民。

AASTOCKS ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火　多宗煙頭肇禍　屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火　多宗煙頭肇禍　屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前

保聯：會員公司已就宏福苑火災成立專人接聽熱線 簡化及加快賠償程序

香港保險業聯會和保險業界仝人對宏福苑火災遇難者家屬表示致以深切慰問，並祝願傷者早日康復，失聯者與家人重聚，亦感謝各為救災人員的努力。 保聯指，災民中有不少購有各類保險，為了向他提供適切的協助，保聯的會員保險公司已即時採取行動，包括成立專人接聽熱線，解答災民對保單保障範圍、索償具體安排的問題、簡化及加快賠償程序、提供保單以外的額外支援、促請代理人為受害客戶提供即時協助。 優先處理受影響保單持有人的索賠，包括人壽保險、醫療保險、個人意外保險、家庭保險、火災保險等、盡可能免除死亡理賠所需的死亡證明、為災民提供保費假期/延長保單繳款期限、在指定時間內提供保單貸款利息減免。 上述各項旨在確保受保人在此艱難時刻，能夠得到保險公司適切的協助，紓解他們面對的重大財政及精神壓力。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點

香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點

【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。

Bloomberg ・ 10 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單

日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單

日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前