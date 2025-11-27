宏福苑五級大火︱雷軍宣佈香港小米基金會捐 1000 萬港元，馳援大埔宏福苑五級火災醫療及安置

Visitors walk past a Xiaomi logo at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang

香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。

小米集團創辦人雷軍在微博發文，表示香港小米基金會捐贈 1000 萬港元馳援大埔火災救援，同時祈願逝者安息、傷者早日康復，並祝願受災市民盡快渡過難關。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

